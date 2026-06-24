Bimbo di tre anni dimenticato sul pianerottolo, un passante chiama il 112

Sconcerto a Crescentino, nel Vercellese: nel pomeriggio di ieri, martedì 23 giugno, un bambino di tre anni è stato trovato da solo sul pianerottolo di un’abitazione in via Vercelli. A notarlo è stato un passante che ha subito contattato il 112, facendo scattare l’intervento dei soccorsi. Il piccolo è stato poi affidato ai carabinieri, mentre proseguono le verifiche per chiarire l’accaduto.

La segnalazione che ha fatto partire i soccorsi

L’episodio si è verificato a pochi passi dalla caserma dell’Arma. Il bambino si trovava da solo all’esterno dell’abitazione quando un cittadino si è accorto della situazione e ha deciso di chiedere immediatamente aiuto.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale e l’équipe del 118 con un’ambulanza della Croce rossa di Chivasso. La rapidità dell’intervento ha consentito di mettere subito in sicurezza il minore.

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Le condizioni del piccolo

I sanitari hanno effettuato un controllo medico direttamente sul luogo dell’intervento. Il bambino era spaventato ma non presentava ferite né problemi di salute che richiedessero il trasporto in ospedale. Dopo gli accertamenti, il piccolo è stato preso in custodia dai carabinieri in attesa di ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le responsabilità dei familiari coinvolti.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e informazioni per comprendere se si sia trattato di una grave disattenzione oppure di una situazione che possa configurare ulteriori responsabilità. Della vicenda sono stati informati anche i Servizi sociali e la Procura per i minorenni, chiamati a valutare il contesto familiare e le condizioni di tutela del bambino. Lo riporta Prima Chivasso.

Foto d’archivio

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