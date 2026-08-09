Sei ciclisti sono stati travolti da un automobilista a Lanzo Torinese nella mattinata di ieri sabato 8 agosto, intorno alle 9.45, lungo la strada che conduce al ponte di Coassolo. Alla guida dell’auto c’era un 73enne, ora agli arresti domiciliari con le accuse di tentato omicidio plurimo e lesioni aggravate.

Il gruppo era composto da appassionati provenienti dalla zona di San Mauro, Settimo Torinese e San Raffaele Cimena, partiti per un giro nelle valli di Lanzo. Due ciclisti hanno riportato ferite gravi, mentre gli altri quattro hanno subito conseguenze meno serie e sono rimasti sotto choc.

Prima il sorpasso, poi la retromarcia

La violenza è esplosa dopo un banale diverbio sulla strada. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista, diretto verso Coassolo, ha superato il gruppo suonando il clacson, probabilmente infastidito da fatto che i ciclisti non viaggassero in fila indiana. Dopo il passaggio, uno dei ciclisti ha alzato un braccio e ne è nata una discussione. Il 73enne ha quindi fermato la vettura e ha effettuato una manovra in retromarcia, travolgendo il gruppo.

Ma la sequenza non si è conclusa lì. L’uomo è ripartiti, e alcuni dei ciclisti hanno cercato di raggiungere l’automobilista, che ha effettuato un’inversione di marcia e li ha investiti nuovamente. Una dinamica sulla quale stanno lavorando i carabinieri per ricostruire con precisione ogni passaggio.

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Dopo l’investimento va dai carabinieri

Mentre sulla strada arrivavano ambulanze ed elisoccorso, il 73enne si è presentato alla caserma dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale per fornire la propria versione.

Il ferito in condizioni più serie è stato trasferito con l’elisoccorso al Cto di Torino, mentre altri sono stati accompagnati all’ospedale San Giovanni Bosco. Al termine degli accertamenti il 73enne è stato posto agli arresti domiciliari.

Foto redazione

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