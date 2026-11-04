Camion esce di strada e si schianta contro una cancellata: muore l’autista

Un camion che improvvisamente esce dalla carreggiata e termina la propria corsa contro la cancellata di un’abitazione. È la dinamica dell’incidente mortale avvenuto l’altra mattina poco dopo le 7, a Boves, in provincia di Cuneo. A perdere la vita è stato Roberto Ragusa, autotrasportatore di 57 anni, che si trovava al volante del mezzo pesante lungo la Nuova Bovesana.

Lo schianto si è verificato nella frazione di Fontanelle, a poche decine di metri dalla rotatoria che conduce ai due ponti di ferro in direzione di Borgo San Dalmazzo. Per motivi ancora sconosciuti, il conducente ha perso il controllo del camion, che ha abbandonato la sede stradale andando a urtare violentemente la recinzione di una proprietà privata.

Stava andando a caricare sabbia in un’azienda

Secondo le prime informazioni, il cinquantasettenne era impegnato in un normale viaggio di lavoro e si stava dirigendo verso un’azienda della zona per effettuare un carico di sabbia. Il percorso si è interrotto improvvisamente lungo la statale, dove il mezzo pesante ha deviato dalla propria traiettoria senza che, almeno per il momento, sia stato possibile stabilire che cosa abbia provocato l’uscita di strada.

L’allarme ha fatto arrivare rapidamente i mezzi di emergenza, ma la situazione è apparsa subito drammatica. Quando i soccorritori hanno raggiunto il luogo dell’incidente, le condizioni dell’autotrasportatore erano gravissime. Ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

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Tra le ipotesi anche un malore improvviso

Uno degli aspetti ancora da chiarire riguarda proprio i momenti che hanno preceduto l’impatto. Non si esclude infatti che Roberto Ragusa possa essere stato colpito da un malore mentre era alla guida. Un’ipotesi che potrebbe spiegare l’improvvisa perdita di controllo, ma che al momento non è stata confermata dagli accertamenti effettuati sul posto.

Resta quindi da stabilire se il cinquantasettenne sia deceduto in conseguenza delle lesioni provocate dallo schianto oppure se un problema di salute abbia preceduto l’incidente. Saranno gli approfondimenti delle autorità a chiarire la successione degli eventi. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute per effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione.

Strada bloccata durante i soccorsi

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione lungo la Nuova Bovesana, una strada importante per i collegamenti tra Cuneo, Boves e Borgo San Dalmazzo. Sul posto sono intervenute anche le squadre dell’Anas per collaborare alla gestione della viabilità. Il traffico ha subito blocchi e rallentamenti durante le operazioni di soccorso e gli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto.

La circolazione è stata successivamente ripristinata, ma resta il bilancio tragico di un altro incidente sulle strade della provincia di Cuneo. Con la morte di Roberto Ragusa salgono a 41 le vittime registrate dall’inizio del 2026 sulle strade della Granda. Un numero drammatico, al quale si aggiunge ora la tragedia avvenuta alle prime luci del mattino nella frazione di Fontanelle.

Foto redazione

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