CronacaFuori zona
Incidente mortale tra camion: due autisti perdono la vita
Deceduti un uomo di 33 anni e uno di 63. Tragedia a Cuneo.
Incidente mortale tra camion: due autisti perdono la vita. È accaduto a Cuneo ieri, venerdì 25 settembre.
Incidente mortale
Un mezzo a tre assi e un veicolo per il trasporto animali si sono scontrati. L’impatto è stato violento tanto che entrambi i conducenti sono deceduti.
Sul posto sono intervenuti I soccorsi è il personale specializzato che è riuscito a mettere in sicurezza parte degli animali presenti nel.vano carico di uno dei veicoli coinvolti.
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