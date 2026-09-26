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Incidente mortale tra camion: due autisti perdono la vita

Deceduti un uomo di 33 anni e uno di 63. Tragedia a Cuneo.

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1 minuto fa

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Incidente mortale tra camion: due autisti perdono la vita. È accaduto a Cuneo ieri, venerdì 25 settembre.

Incidente mortale

Un mezzo a tre assi e un veicolo per il trasporto animali si sono scontrati. L’impatto è stato violento tanto che entrambi i conducenti sono deceduti.

Sul posto sono intervenuti I soccorsi è il personale specializzato che è riuscito a mettere in sicurezza parte degli animali presenti nel.vano carico di uno dei veicoli coinvolti.

 

 

 

 

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