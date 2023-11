Collezionista d’arte trovato senza vita in casa a 53 anni. Davide Paludetto ucciso da un malore: solo sei mesi fa aveva detto addio al padre Franz.

Sconcerto nel mondo dell’arte. A pochi mesi dalla scomparsa di Franz Paludetto, storico gallerista, l’altra sera è stato ritrovato privo di vita il corpo del figlio Davide, 53 anni appena compiuti.

Il corpo del gallerista è stato ritrovato al Castello di Rivara, vicino a Rivarolo, che con i Paludetto era diventato un centro d’arte contemporanea famoso in tutto il mondo. La morte pare essere avvenuta per cause naturali, a seguito di un malore: da diverse ore l’uomo non rispondeva al telefono, ed è scattato l’allarme.

Solo sei mesi fa, a maggio, Davide Paludetto aveva detto addio al padre Franz, l’uomo che fondò la collezione d’arte a Rivara, morto a 84 anni.

Una storia che inizia con un treno sbagliato

Franz Paludetto arrivò in Piemonte per un episodio del tutto fortuito. Sbagliò treno a Milano (la coincidenza per Chiasso scambiata per quella di Chivasso). Da qui una serie di avventure in colpo di fortuna che lo vide diventare quasi casualmente il gallerista di una esordiente Gina Pane e il socio di Jean Larcade (il gallerista di Yves Klein). Fino a giungere alla “follia” del trasferimento a Rivara, nel castello che nell’Ottocento fu sede della Scuola Di Rivara e un secolo dopo sarebbe diventato un’avanguardia mondiale.

I progetti di Davide

Da quando Davide aveva ereditato il complesso di inestimabile valore storico composto dal castello medievale, dalla villa beobarocca e dalle scuderie, tutto immerso in uno splendido parco di oltre 45mila metri quadri, si era immediatamente dedicato ad una serie di progetti che avrebbero portato ad importanti collaborazioni con il Comune e il territorio.

La sua morte ha sconvolto il mondo dell’arte contemporanea e non solo, sono tantissimi i messaggi di cordoglio che in questi giorni affollano i social, persone che hanno incrociato nella propria vita Davide Paludetto e che non riescono a farsi una ragione di una fine così tragicamente inaspettata.

