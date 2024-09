Partita la stagione della società Gym&Cheer: al via i corsi. Sono iniziati a partire dalla terza settimana di settembre a Varallo Sesia, Prato Sesia, Romentino e Tezze sul Brenta, i corsi di cheerleading, cheerdance, cheerability, ginnastica artistica, volley e fitness promossi dalla società Gym&Cheer. Il palinsesto, che vede centinaia di atleti iscritti impegnati nei vari corsi adatti a tutte le età, è molto articolato e ricco di appuntamenti.

Partita la stagione della società Gym&Cheer: al via i corsi

«Il tutto -commenta Silvia Zanolo, la pluricampionessa di ginnastica responsabile tecnico societario e allenatrice – rientra nel segno della continuità con la nostra storia, che quest’anno compie 15 anni: rendere lo sport inclusivo ed accessibile a tutti, portando a casa degli ottimi risultati».

Nuova tecnologia

I recenti appuntamenti a Gattinara per la Festa dell’Uva e a Borgosesia per la Festa dello Sport hanno dato il calcio d’inizio della nuova stagione. Appuntamenti ormai classici per gli atleti di Prato Sesia e Varallo Sesia, che vedono l’avvicinarsi di numerosi curiosi con la voglia di mettersi alla prova ed entrare nel mondo Gym&Cheer. «Quest’anno -continua Carlo Stragiotti, vice presidente- abbiamo deciso di digitalizzare tutta la gestione della nostra società. Abbiamo stretto una partnership strategica con una nota software house del settore. L’obiettivo è proiettarci verso il futuro e migliorare la fruibilità per atleti e famiglie, oltre che per allinearci ai nuovi standard legislativi».

Presenti a diverse manifestazioni

Questa domenica invece nuovo impegno per le Gym&Cheer Titanium che hanno partecipato alla Festa dello Sport di Bassano del Grappa. Un’altra vetrina importantissima nel meraviglioso contesto del vicentino, che segue di pochi giorni il termine dei Try Out di inzio stagione. «Voglio ringraziare tutti i nostri allenatori -conclude Silvia Zanolo- che s’impegnano in tutte le palestre che gestiamo con dedizione e professionalità: Cristina, Michela, Stefano, Rebecca, Antonio, Eleonora, Laura, Benedetta, Federica, Tatiana, Artur e tutti gli assistenti. Senza di loro sarebbe impossibile proseguire quest’avventura, sempre nel ricordo del nostro caro Ruben».

