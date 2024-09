Auto si ribalta e finisce in un campo. Incidente stradale sulla provinciale per Santhià: automobilista in ospedale.

Auto si ribalta: automobilista in ospedale

Nel primissimo pomeriggio di ieri, 23 settembre, dopo le 13 una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento volontario di Santhià è intervenuta sulla SP40 nel comune di Santhià per un incidente stradale avvenuto in modo autonomo.

L’occupante della vettura

All’ arrivo sul posto della squadra dei Vigili del fuoco l’ occupante della vettura era già fuori dall’ abitacolo ed era già assistito dai sanitari del 118 di Cavaglià che poi lo hanno trasportato all’ ospedale.

L’ intervento è valso alla messa in sicurezza della macchina alimentata a GPL.Presenti anche i Carabinieri di Santhià.

