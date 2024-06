Coltellate tra giovanissimi: 16enne del Vercellese arrestato per tentato omicidio. Ha colpito un 17enne al culmine di una lite scoppiata forse per questioni sentimentali.

Coltellate tra giovanissimi: 16enne del Vercellese arrestato per tentato omicidio

Un 16enne residente a Livorno Ferraris, nel Vercellese, è finito in una cella dell’istituto penale minorile “Ferrante Aporti” di Torino con l’accusa di tentato omicidio. Ha infatti conficcato un coltello da cucina nell’addome di un 17enne, al culmine di un diverbio sorto probabilmente per questioni sentimentali.

Pare che i due si siano dati appuntamento, poi però l’incontro è degenerato e ha assunto toni violenti. Fino alla coltellata conclusiva.

Il fatto è accaduto l’altra sera proprio a Livorno Ferraris. Il giova ferito è residente a Verrua Savoia, ed è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

LEGGI ANCHE: Il Vercellese sotto choc: infermiere ucciso con 30 coltellate dalla compagna

L’intervento dei carabinieri

Sul posto sono arrivati i carabinieri e il personale medico del 118. Ad aggravare la posizione del 16enne è anche il fatto che dopo la coltellata si sia allontanato senza chiamare i soccorsi. Il giovane è stato identificato e sottoposto a stato di fermo, in attesa delle decisioni del magistrato.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook