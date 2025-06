Fanno sesso sull’isola dei Pescatori: visti e multati per 10mila euro. I due erano in una zona appartata, ma non abbastanza da non essere notati da alcuni turisti…

Fanno sesso sull’isola dei Pescatori: visti e multati per 10mila euro

Che il Lago Maggiore fosse una meta romantica lo si sa. Ma sull’isola dei Pescatori, davanti a Stresa, una coppia ha decisamente esagerato con le effusioni. O meglio: ha esagerato in un luogo troppo esposto. E la passione questa volta è loro costata carissima.

I due, residenti nella provincia di Alessandria, sono stati sorpresi in flagrante durante un rapporto sessuale in una zona solo parzialmente appartata dell’isola. Una zona però abbastanza pubblica da attirare l’attenzione di alcuni turisti scandalizzati, e pronti a chiamare la centrale operativa.

L’intervento dei carabinieri

A interrompere la passione lacustre è intervenuta la motovedetta dei carabinieri della locale stazione, impegnata in un normale pattugliamento. Come accennato, alla fine l’incontro ravvicinato è costato caro: per la coppia, una sanzione amministrativa da 10mila euro. Un conto salato per una “fuga d’amore” non proprio discreta.

L’episodio ha suscitato una certa curiosità — e non pochi commenti ironici — tra chi si trovava sull’isola. D’altra parte, c’è chi cerca la vista lago… e chi se la prende un po’ troppo alla lettera.

Foto d’archivio

