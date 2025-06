Auto contro scooter: muore il decano dei pescatori. Giorgio Cillo era un personaggio conosciutissimo nella zona di Viverone.

Auto contro scooter: muore il decano dei pescatori

È morto mercoledì sera all’ospedale Cto di Torino Giorgio Cillo, 77 anni, residente a Viverone. L’uomo era rimasto coinvolto martedì pomeriggio in un grave incidente stradale sulla provinciale 228, all’altezza dell’incrocio semaforico di Piverone. In sella alla sua Vespa, Cillo si è scontrato con un’automobile in transito: l’impatto è stato violentissimo.

Secondo una prima ricostruzione, il pensionato stava attraversando l’incrocio con il semaforo verde quando è stato travolto da un’auto con a bordo un gruppo di giovani, che stavano rientrando da una giornata in piscina.

Il decesso in ospedale

Le condizioni di Cillo sono apparse subito critiche: è stato elitrasportato d’urgenza al Cto di Torino, dove è rimasto ricoverato in terapia intensiva fino al decesso, avvenuto nella serata di mercoledì.

I carabinieri della compagnia di Ivrea stanno conducendo gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Un ex commerciante in pensione

Giorgio Cillo, ex commerciante in pensione, si era trasferito a Viverone dove si era dedicato con passione alla pesca, occupandosi anche della gestione dell’attività autorizzata per conto dell’amministrazione comunale e della cura della piscicoltura locale.

Martedì stava rientrando da una passeggiata ad Andrate, dove si era recato alla ricerca di funghi, quando è avvenuto il tragico impatto. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità di Viverone, dove Cillo era molto conosciuto e stimato.

