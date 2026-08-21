Dramma nel fiume, muore un ragazzo di 18 anni

Un ragazzo di 18 anni è morto l’altro giorno dopo essere finito in difficoltà mentre si trovava nel fiume a Cuggiono, centro tra Novara e Milano. L’emergenza è scattata poco prima delle 16 nella zona vicina a un ristorante, facendo intervenire numerosi mezzi di soccorso.

Il giovane si trovava in acqua quando, per cause da chiarire, ha iniziato ad avere problemi. Alcuni bagnanti presenti sul posto si sono accorti di quanto stava accadendo e sono riusciti a riportarlo a riva, dove sono immediatamente iniziate le operazioni per tentare di salvarlo.

Il trasferimento in codice rosso

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e l’elisoccorso di Milano. Le condizioni del diciottenne sono apparse subito estremamente gravi e il personale sanitario ha avviato le manovre di rianimazione prima di disporne il trasferimento urgente in ospedale.

Il giovane è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Legnano in codice rosso, il livello di massima urgenza. I tentativi di rianimazione sono proseguiti anche dopo il suo arrivo nella struttura sanitaria.

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I medici costretti ad arrendersi

Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori e dei sanitari, non è stato possibile salvare la vita del ragazzo. Circa un’ora dopo l’allarme, i medici dell’ospedale di Legnano hanno constatato il decesso del diciottenne.

Resta ora da ricostruire con precisione che cosa sia accaduto mentre il giovane si trovava nel fiume. Probabilmente il 18enne ha avuto un malore mentre si trovava in acqua, e non si è ripreso nonostante i soccorsi e gli sforzi del personale medico. Lo riportano i colleghi de La Prealpina.

Foto d’archivio

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