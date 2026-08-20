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Temporali violenti nell’alto Novarese: strade allagate e smottamenti

Grandine, piogge intense e disagi su tutta la zona. Ma è anche quello che tutti attendevano per spegnere gli incendi.

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Violenti temporali hanno investito nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 agosto, l’alto Novarese, provocando allagamenti e criticità in diversi centri. Tra le località interessate figurano Fontaneto d’Agogna, Cureggio, Comignago, Varallo Pombia e le zone circostanti, dove in poco tempo è caduta una notevole quantità di pioggia.

Nella zona di Cureggio, intorno alle 14, il temporale è stato accompagnato anche da grandine di piccole dimensioni. Circa mezz’ora più tardi le precipitazioni hanno colpito con particolare intensità Comignago, causando allagamenti sulle strade e difficoltà alla circolazione. Segnalati anche smottamenti legati alla grande quantità d’acqua caduta.

Allerta gialla nel Novarese

Le celle temporalesche hanno attraversato la parte settentrionale del Piemonte interessando anche il Biellese e la Valsesia. Arpa Piemonte ha confermato l’allerta gialla (la più bassa) per rischio idrogeologico e temporali nelle province di Novara e del Vco, alla luce dell’instabilità atmosferica e delle precipitazioni registrate.

Tra i fenomeni da tenere sotto osservazione figurano nuovi allagamenti localizzati, raffiche di vento, fulmini e possibili problemi sui versanti collinari e montani. L’attenzione resta quindi alta nelle aree dove i terreni hanno ricevuto in breve tempo importanti quantitativi d’acqua.

Una pioggia preziosa contro gli incendi

Se nell’alto Novarese il maltempo ha creato disagi, più a nord la pioggia rappresenta anche un aiuto prezioso. Le precipitazioni hanno infatti raggiunto Valsesia e Valsessera, territori impegnati negli ultimi giorni nella difficile lotta contro gli incendi boschivi.

L’acqua contribuisce alle operazioni di spegnimento e bonifica dei focolai ancora presenti. L’instabilità proseguirà anche domani, venerdì 21 agosto, quando saranno possibili ulteriori rovesci, con distribuzione variabile a seconda delle zone. Previsto inoltre un sensibile calo delle temperature.

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