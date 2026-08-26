Furgone divorato dalle fiamme sulla superstrada, salvo il conducente

Un furgone è stato completamente distrutto da un incendio nel primo pomeriggio di ieri, martedì 25 agosto, lungo la superstrada, poco dopo l’uscita di Masserano in direzione San Giacomo. Il mezzo ha preso fuoco mentre stava percorrendo l’arteria, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della Guardia di finanza.

Il conducente si è accorto della situazione di pericolo e ha avuto la prontezza di accostare il furgone sul margine della carreggiata. È quindi riuscito a scendere e ad allontanarsi prima che le fiamme avvolgessero completamente il veicolo. Non risultano persone ferite nell’incendio.

Il furgone completamente distrutto

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, il rogo aveva ormai interessato l’intero mezzo. Le squadre hanno lavorato per spegnere le fiamme e successivamente hanno avviato le operazioni di bonifica, necessarie per escludere la presenza di ulteriori focolai.

Del furgone è rimasta la carcassa bruciata. Una volta concluso lo spegnimento, i vigili del fuoco hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio. Sono in corso gli accertamenti per individuare le cause che hanno provocato il rogo.

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Traffico rallentato sulla Superstrada

L’incendio ha avuto inevitabili conseguenze anche sulla circolazione lungo la superstrada. Sul posto è intervenuto il personale della Guardia di finanza, che si è occupato della gestione del traffico durante le operazioni di emergenza.

La viabilità in direzione San Giacomo ha subito rallentamenti per consentire ai soccorritori di lavorare in sicurezza. La situazione potrà tornare completamente alla normalità dopo la conclusione degli interventi e la rimozione dalla carreggiata di ciò che resta del furgone.

Foto redazione

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