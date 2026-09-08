Lessona: anziano esce dalla casa di riposo e viene derubato della catenina

Un anziano ospite di una casa di riposo di Lessona è stato derubato l’altra mattina mentre si trovava fuori dalla struttura per una breve passeggiata. Una donna lo ha avvicinato lungo le vie del paese e, dopo avergli fatto credere di conoscerlo, lo ha abbracciato riuscendo a sottrargli la catenina che portava al collo.

L’uomo si è accorto poco dopo che il gioiello era sparito e ha compreso di essere stato vittima di un raggiro. La sconosciuta aveva sfruttato il contatto fisico e quei pochi istanti di confusione per impossessarsi della catenina senza ricorrere alla violenza e allontanarsi rapidamente. Tutt’altro approccio, per esempio, rispetto ai giovani arrestati di recente nel Vercellese, che per scippare le proprie vittime le hanno anche mandate all’ospedale.

L’intervento dei carabinieri

Dopo l’allarme sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto le prime informazioni utili per ricostruire quanto accaduto. Quando i militari sono arrivati, però, della responsabile non c’era più traccia. Sono quindi partiti gli accertamenti finalizzati a risalire alla sua identità.

Gli investigatori stanno cercando elementi che possano consentire di ricostruire gli spostamenti della donna prima e dopo il furto. La testimonianza dell’anziano e gli eventuali altri riscontri raccolti nella zona potranno contribuire a fornire indicazioni utili alle indagini.

Il raggiro dell’abbraccio

Quello avvenuto a Lessona rientra in una modalità di furto particolarmente insidiosa, perché il contatto viene presentato alla vittima come un gesto di confidenza. Il pretesto serve invece ad avvicinarsi abbastanza da poter sottrarre collane, catenine o altri oggetti personali.

Nel caso di Lessona la vittima era uscita semplicemente per trascorrere qualche momento all’aperto. Una normale passeggiata si è così conclusa con la scoperta del furto e la segnalazione alle forze dell’ordine. Le indagini dei carabinieri proseguono per individuare la donna.

Foto redazione

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