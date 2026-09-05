Auto esce di strada e resta sospesa sul canale: morto il conducente. LE FOTO

Tragedia nel pomeriggio di ieri, venerdì 4 settembre, lungo le strade del Vercellese. Ugo Gallina, 80enne residente a Saluggia, ha perso la vita in un incidente stradale autonomo avvenuto sulla provinciale 36, nel tratto verso Lamporo. Erano circa le 15.45 quando l’auto condotta dall’uomo è uscita di strada, terminando la propria corsa contro un albero.

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Dopo l’impatto la vettura si è fermata in una posizione precaria vicino al canale che costeggia la strada. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, che ha dovuto innanzitutto stabilizzare il mezzo per evitare ulteriori rischi.

I soccorsi e il tragico epilogo

I vigili del fuoco hanno quindi liberato Gallina dall’abitacolo utilizzando tecniche Tpss, Tecniche di primo soccorso sanitario, operando insieme al personale sanitario. L’uomo è stato poi affidato all’équipe dell’elisoccorso, ma le conseguenze dell’incidente si sono rivelate fatali.

Terminate le operazioni di recupero, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e la zona. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Livorno Ferraris e il comandante della stazione di Crescentino. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause che hanno portato Gallina a perdere il controllo dell’auto. Vista la situazione, si ipotizza un malore improvviso, oppure una distrazione, senza escludere il guasto meccanico.

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Saluggia colpita durante la festa

La notizia della morte di Ugo Gallina ha raggiunto rapidamente Saluggia proprio in una giornata che avrebbe dovuto essere dedicata alla festa patronale. Il tragico incidente ha così segnato l’inizio delle celebrazioni, suscitando dolore nella comunità per la scomparsa di un proprio concittadino.

La dinamica resta al vaglio dei carabinieri. Saranno gli accertamenti a ricostruire quanto accaduto nei momenti immediatamente precedenti allo schianto.

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