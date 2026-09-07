Insegnante muore a 57 anni, lutto nel mondo della scuola

Maria Cristina Mangano, insegnante di italiano e storia alle scuole medie Bagnolini di Villadossola, è morta a 57 anni dopo una lunga malattia. Nel pomeriggio di ieri, domenica 6 settembre, la chiesa di Cristo Risorto ha accolto familiari, amici, colleghi e quanti hanno voluto accompagnarla nell’ultimo saluto.

Da circa vent’anni Mangano insegnava alle Bagnolini, dove generazioni di studenti hanno imparato a conoscerne la professionalità e la passione. La scuola la ricorda come una docente capace di innovare e di contribuire a creare un ambiente accogliente e stimolante, sempre attenta tanto all’insegnamento quanto alle persone.

La storia raccontata ai ragazzi

Particolarmente forte era il legame di Maria Cristina Mangano con la storia. Non si limitava alle lezioni in classe, ma cercava nuovi strumenti per avvicinare i ragazzi al passato e soprattutto alle vicende del territorio. Numerosi i progetti realizzati insieme ai colleghi per promuovere anche il piacere della lettura.

Tra le esperienze proposte agli studenti c’erano le visite alla Casa della Resistenza di Fondotoce e le attività sviluppate anche grazie alla collaborazione con l’Anpi. Da questo lavoro erano nati progetti come il Giardino dei giusti e l’intitolazione della biblioteca della sede di via Boldrini alla partigiana Elsa Oliva.

Il ricordo degli ex studenti

In queste ore sono numerosi i messaggi affidati ai social da chi l’aveva incontrata durante gli anni della scuola. Tra loro anche l’ex allievo Alex, che la ricorda come una docente «umana, rigorosa» e capace di svolgere il proprio lavoro con grande professionalità.

Prima dell’esperienza alle Bagnolini aveva insegnato anche nelle scuole elementari di altre città. Fuori dalle aule amava invece la montagna e le passeggiate nella natura, una passione che si affiancava all’impegno quotidiano per la scuola e per la comunità.

Una presenza anche in oratorio

A Villadossola era conosciuta anche per il volontariato nell’oratorio San Domenico Savio. Una disponibilità concreta che emergeva anche durante il Grest estivo, quando non era raro trovarla impegnata in cucina per dare una mano alle attività dedicate ai più giovani.

Maria Cristina Mangano ha lasciato il marito Stefano Bonardi, il figlio Pietro, i genitori Ornella e Giuseppe e le sorelle Irene ed Elisa. Alla famiglia si stringono in queste ore il mondo della scuola e una comunità che ricorda soprattutto il sorriso e la dedizione di una professoressa che aveva fatto dell’insegnamento una passione.

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