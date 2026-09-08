Piemontese travolto e ucciso alle Mille Miglia: aperta un’inchiesta

Francesco De Pasquale, 63 anni, partito da Caselle insieme alla moglie e alla figlia per assistere al rally Mille Miglia, è morto domenica 6 settembre in Valsabbia, tra Casto e Bione. L’uomo è stato investito da una Skoda Fabia uscita dal percorso durante una prova speciale. La competizione è stata prima interrotta e successivamente sospesa in modo definitivo.

L’incidente è avvenuto alle 14.56 lungo il tracciato di Bione. De Pasquale si trovava nei pressi di una curva e stava scattando una fotografia quando la vettura condotta da Alessandro Zorzi, con Fabio Berisonzi come navigatore, lo ha travolto per poi terminare la propria corsa in un fosso. Per il 63enne i soccorsi sono stati inutili.

La procura apre un’inchiesta

Pilota e navigatore hanno riportato ferite non gravi, mentre sulla morte dello spettatore sono iniziati gli accertamenti della polizia stradale. La pm Francesca Sussarello ha aperto un’inchiesta e attende gli esiti delle verifiche effettuate sul luogo dell’incidente per ricostruire ogni fase dell’accaduto.

Uno degli elementi da chiarire riguarda il punto esatto in cui si trovava De Pasquale al momento dell’investimento e se la zona fosse accessibile agli spettatori. Gli investigatori dovranno inoltre stabilire la traiettoria seguita dalla Skoda dopo l’uscita di strada e le cause che hanno portato alla tragedia.

Rally sospeso dopo la tragedia

La prova di Bione, lunga 6,130 chilometri, faceva parte del secondo passaggio previsto nel programma della giornata. Dopo l’incidente gli organizzatori hanno fermato la gara, cancellando la conclusione della 49ª edizione prevista nel centro di Brescia. Il presidente di Aci Brescia Aldo Bonomi ha espresso il cordoglio alla famiglia della vittima.

La tragedia è arrivata dopo altri due episodi che avevano segnato la manifestazione. Nella mattinata di domenica un equipaggio era stato soccorso dopo un’uscita in una scarpata, mentre venerdì una Hyundai i20 Wrc Plus era stata distrutta da un incendio provocato da un guasto tecnico.§

Foto tratta dal sito ufficiale

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