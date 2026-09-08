Gattinara, trovato morto in casa: Massimo Bernascone aveva 59 anni

E’ stato trovato morto nella sua abitazione di Gattinara nella giornata di ieri, lunedì 7 settembre. Massimo Bernascone aveva solo 59 anni e viveva solo in città. E la sua improvvisa scomparsa ha destato cordoglio tra le persone che lo conoscevano. Bernascone lavorava alla Lavazza ed era quindi conosciuto anche nell’ambiente professionale.

La notizia della morte si è rapidamente diffusa a Gattinara. Una scomparsa arrivata a 59 anni e che ha lasciato nel dolore i familiari e quanti avevano avuto occasione di conoscere Bernascone nel corso degli anni, sia nella vita quotidiana sia attraverso il suo lavoro.

Mercoledì l’ultimo saluto

La famiglia ha intanto comunicato le modalità dell’ultimo saluto. La benedizione di Massimo Bernascone è in programma nella mattinata di domani, mercoledì 9 settembre, alle 10 alla camera mortuaria dell’ospedale di Borgosesia, dove parenti, amici e conoscenti potranno raccogliersi per salutarlo.

Dopo la benedizione, il feretro proseguirà verso il tempio crematorio. Ad annunciarne la scomparsa sono i fratelli Elisabetta con Gianfranco e Gian Carlo con Luisa, i nipoti Gianpaolo, Gianluca, Athena, Valentina, Patrizia e Cristian con le rispettive famiglie, oltre al cognato, ai cugini e agli altri parenti.

Il cordoglio per la scomparsa

La morte di Bernascone colpisce una comunità nella quale il 59enne aveva trascorso la propria vita. La sua attività lavorativa alla Lavazza rappresentava uno dei punti di riferimento della sua quotidianità, accanto ai rapporti familiari.

Mercoledì mattina sarà il momento del raccoglimento e del commiato. Un ultimo saluto semplice e riservato per accompagnare Massimo Bernascone nel suo ultimo viaggio e stringersi idealmente attorno alla famiglia in queste ore di dolore.

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