Schianto tra auto e trattore: due feriti gravi in ospedale. Una Fiat Panda ha terminato la propria corsa impattando anche contro la barriere della ferrovia.

Due uomini di 38 e 35 anni sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino a seguito di un incdente accaduto a Verolengo, vicino a Chivasso. Stando ad una prima dinamica, il trattore stava svoltando verso sinistra quando una Fiat Panda era in fase di sorpasso. I due mezzi, che viaggiavano entrambi in direzione di Chivasso, sono entrati in collisione.

L’utilitaria è poi finita anche contro il muro che divide la strada dalla linea ferroviaria Chivasso-Alessandria.

Sulla Fiat Panda rossa stavano viaggiando i due uomini che sono apparsi subito gravi. Uno è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino in codice rosso, l’altro in codice giallo. In particolare, l’uomo che si trovava alla guida dell’auto ha riportato una brutta ferita al volto.

Pressoché illeso invece il conducente del trattore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cavagnolo, i vigili del fuoco di Livorno Ferraris e Volpiano, l’ambulanza del 118 di Lauriano e Chivasso. Il traffico è riamasto a lungo bloccato a causa delle operazioni di recupero.

