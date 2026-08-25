Schianto tra auto e moto: 24enne trasportato in codice rosso al Cto

Un grave incidente stradale ha coinvolto l’altra sera un’auto e una motocicletta a Givoletto, nel Canavese. Lo scontro ha provocato il ferimento di due persone, tra cui un motociclista di 24 anni, le cui condizioni sono risultate particolarmente serie.

Sul posto sono intervenuti i sanitari coordinati dalla centrale operativa del 118 di Azienda Zero, insieme alle forze dell’ordine. Vista la gravità delle condizioni del giovane centauro è stato richiesto anche l’intervento del Servizio regionale di elisoccorso.

Il motociclista trasferito a Torino

Il 24enne ha riportato diversi traumi nell’impatto. L’équipe dell’elisoccorso ha iniziato immediatamente le manovre di stabilizzazione e, considerate le sue condizioni, ha proceduto all’intubazione prima del trasferimento verso la struttura ospedaliera.

Il motociclista è stato quindi trasportato in elicottero all’ospedale Cto di Torino, dove è arrivato in codice rosso ed è stato affidato alle cure dei sanitari. Ferito anche l’uomo di 80 anni che si trovava alla guida dell’automobile coinvolta nello scontro.

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Accertamenti sulla dinamica dello scontro

L’ottantenne è stato assistito dall’equipaggio di un’ambulanza e successivamente accompagnato all’ospedale di Rivoli. Le sue condizioni sono state giudicate meno preoccupanti: il trasferimento è avvenuto in codice verde per gli accertamenti e le cure necessarie.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi e gestito la sicurezza della circolazione durante le operazioni di soccorso. Gli accertamenti serviranno ora a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e le circostanze che hanno portato alla collisione.

Foto d’archivio

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