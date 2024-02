Si lava il volto con acqua basica, finisce in codice rosso al Cto. Un addetto alle pulizie si ustiona gravemente per errore.

E’ finito in codice rosso al Cto di Torino dopo essersi lavato per errore il volto con acqua fortemente basica. L’incidente è accaduto l’altro giorno alla Solvey di Spinetta Marengo, nel Cuneese, e ha coinvolto un addetto alle pulizie di una ditta esterna.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo e un suo collega erano al lavoro per le pulizie di alcune aree del complesso indistriale. Per errore, a un certo punto hanno caricato l’apparecchio con cui lavoravano dall’erogatore sbagliato: non quello di acqua, bensì quello da cui si attinge per una soluzione fortemente basica.

L’incidente durante le operazioni di pulizia

Evidentemente i due pensavano di aver invece attinto a un rubinetto di acqua normale. Infatti poco più tardi, lavorando con questo prodotto, uno dei due ha avvertito un bruciore al viso. E purtroppo ha deciso di sciacquarsi attingendo nuovamente all’erogatore di soluzione basica, che è finita questa volta a diretto contatto con la pelle del volto e delle mani.

L’allarme e la corsa all’ospedale

Subito è scattato l’allarme e sono fatti intervenire gli operatori sanitari. Vista la gravità delle ustioni riportate dall’operatore, un uomo sulla trenita, è stato deciso il ricovero d’urgenza con l’elicottero al Cto di Torino, dove è giunto con codice rosso.

Sul luogo dell’oincidente sono intervenuti anche i tecnici dello Spresal e la polizia.

