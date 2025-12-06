Tragedia nei boschi: un 73enne muore travolto da un tronco. Un castagno lo ha schiacciato contro il trattore: nulla da fare per lui.

Tragedia nei boschi: un 73enne muore travolto da un tronco

Un grave incidente sul lavoro è costato la vita a Giovanni Simonotti, 73 anni, esperto boscaiolo di Soriso. L’uomo è deceduto l’altro giorno nella zona di Pianura, poco distante dal santuario della Madonna della Gelata, mentre stava intervenendo per liberare un passaggio forestale.

Secondo una prima ricostruzione, Simonotti stava tagliando il tronco di un castagno già adagiato a terra, che ostruiva il transito di un trattore. Una manovra che per lui, professionista del settore, era ordinaria. Ma qualcosa è andato storto: il tronco, una volta reciso, avrebbe iniziato a rotolare lungo il pendio, schiacciando l’uomo contro la ruota del mezzo agricolo.

LEGGI ANCHE: Uomo di 53 anni muore schiacciato dal tronco di un albero

L’allarme dell’amico

A dare l’allarme è stato un collega e amico, che ha ricevuto una chiamata direttamente dalla vittima. Pur ferito, aveva trovato la forze di chiedere che il collega lo raggiungesse con il verricello per sollevare il tronco che lo stava bloccando. L’uomo ha immediatamente avvisato anche il figlio Mattia, indicandogli il percorso più rapido per raggiungere l’area boschiva.

Tutti sono accorsi, ma purtroppo Simonotti nel frattempo era deceduto. Troppo grave il trauma prolungato al quale era stato sottoposto.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dello Spresal dell’Asl di Novara, incaricati di verificare la dinamica dell’accaduto e le condizioni di sicurezza dell’area di lavoro. Una volta liberato, il corpo di Simonotti è stato trasportato nella camera mortuaria dell’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero.

Giovanni Simonotti era molto conosciuto in paese: oltre alla lunga esperienza nel settore forestale, aveva partecipato per anni alle attività della Protezione civile. Lascia i fratelli Luigi, Maria Pia, Lucia, Bruno e Michela.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook