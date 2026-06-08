Travolta mentre va al lago con gli amici: addio a Sara, morta a 17 anni

Una ragazza è morta e altri quattro giovani sono rimasti gravemente feriti nel pomeriggio di ieri, domenica 7 giugno lungo la statale 394 del Verbano, sulla riva lombarda del Lago Maggiore. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 nel tratto compreso tra Ronco delle Monache e la centrale idroelettrica di Roncovalgrande.

La vittima è Sara Vetrano, residente a Cugliate Fabiasco. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 17 anni. Era con alcuni amici e stava raggiungendo la zona della spiaggia, in una domenica che doveva essere di svago e che si è trasformata in una tragedia.

Travolti mentre camminavano

Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo stava procedendo lungo il margine della carreggiata dopo essere arrivato nella zona del Lago Maggiore. In quel momento è sopraggiunta l’auto, guidata da un uomo italiano di circa 30 anni.

La vettura ha sbandato e ha investito il gruppo di giovani, terminando la propria corsa contro il lato opposto della strada. L’impatto è stato violentissimo. Per Sara non c’è stato nulla da fare, mentre gli altri feriti sono stati soccorsi in condizioni giudicate gravi.

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Il dolore del padre sul luogo dell’incidente

Tra le scene più strazianti c’è l’arrivo del padre di Sara, giunto sul posto mentre i soccorritori erano ancora al lavoro. Davanti al corpo della figlia, già coperto, l’uomo si è lasciato cadere sull’asfalto accanto a lei.

Un gesto di dolore assoluto, che ha reso ancora più drammatico il quadro dell’incidente. Sul posto, intanto, proseguivano le operazioni di soccorso e i primi rilievi per chiarire ogni dettaglio della dinamica.

Soccorsi imponenti e strada chiusa

La centrale operativa dell’emergenza ha inviato sul posto elicotteri, ambulanze e automedica. Tra i feriti ci sono un ragazzo di 15 anni e due ragazze di 20, oltre al conducente della vettura. I feriti sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso.

Sono intervenuti anche i carabinieri di Luino, impegnati nei rilievi e negli accertamenti. Il conducente sarà sottoposto ai controlli previsti per verificare le sue condizioni al momento dell’incidente. La statale 394 è rimasta chiusa per circa tre ore.

Foto da La Prealpina

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