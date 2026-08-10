Tragico schianto in tangenziale: perde la vita un motociclista di 74 anni

Un uomo di 74 anni ha perso la vita l’altro pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla tangenziale nord di Torino, in carreggiata verso Milano-Aosta, poco prima dello svincolo di Borgaro Torinese. Nello scontro sono rimasti coinvolti uno scooter e una Volkswagen Polo. I sanitari del 118 Azienda Zero hanno tentato ogni manovra di soccorso, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare.

L’intervento dei mezzi di emergenza è stato immediato. Sul luogo dell’incidente sono arrivate diverse ambulanze, mentre gli operatori hanno messo in sicurezza l’area per consentire le operazioni di soccorso e la successiva gestione dell’emergenza. Soccorso dai sanitari anche l’automobilista. E’ in codice verde.

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Accertamenti affidati alla polizia stradale

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e di raccogliere tutti gli elementi utili agli accertamenti. Le verifiche proseguono per chiarire le cause che hanno portato al violento impatto.

L’incidente ha avuto pesanti conseguenze anche sulla circolazione. Per consentire i rilievi tecnici e la rimozione dei veicoli coinvolti sono state chiuse due corsie di marcia, provocando lunghe code in direzione nord. I rallentamenti hanno rapidamente raggiunto lo svincolo di corso Regina Margherita, con forti disagi per gli automobilisti. La viabilità è tornata regolare solo al termine delle operazioni concluse dalle forze dell’ordine e dal personale intervenuto sul posto. Lo riporta Prima Torino.

Foto d’archivio

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