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Tragico schianto in tangenziale: perde la vita un motociclista di 74 anni

Nello scontro sono rimasti coinvolti uno scooter e una Volkswagen Polo.

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Un uomo di 74 anni ha perso la vita l’altro pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla tangenziale nord di Torino, in carreggiata verso Milano-Aosta, poco prima dello svincolo di Borgaro Torinese. Nello scontro sono rimasti coinvolti uno scooter e una Volkswagen Polo. I sanitari del 118 Azienda Zero hanno tentato ogni manovra di soccorso, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare.

L’intervento dei mezzi di emergenza è stato immediato. Sul luogo dell’incidente sono arrivate diverse ambulanze, mentre gli operatori hanno messo in sicurezza l’area per consentire le operazioni di soccorso e la successiva gestione dell’emergenza. Soccorso dai sanitari anche l’automobilista. E’ in codice verde.
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Accertamenti affidati alla polizia stradale

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e di raccogliere tutti gli elementi utili agli accertamenti. Le verifiche proseguono per chiarire le cause che hanno portato al violento impatto.

L’incidente ha avuto pesanti conseguenze anche sulla circolazione. Per consentire i rilievi tecnici e la rimozione dei veicoli coinvolti sono state chiuse due corsie di marcia, provocando lunghe code in direzione nord. I rallentamenti hanno rapidamente raggiunto lo svincolo di corso Regina Margherita, con forti disagi per gli automobilisti. La viabilità è tornata regolare solo al termine delle operazioni concluse dalle forze dell’ordine e dal personale intervenuto sul posto. Lo riporta Prima Torino.
Foto d’archivio

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