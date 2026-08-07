Il maltempo fa danni a Romagnano, Fara e altre zone del Novarese. LE FOTO

Una violenta supercella temporalesca ha attraversato nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 agosto, il Novarese e la bassa Valsesia, provocando ingenti danni tra Sizzano, Fara Novarese, Briona, Sillavengo, Cavaglio d’Agogna e dintorni, e sfiorando anche Lenta e Gattinara. Un bilancio grave con tetti scoperchiati, alberi abbattuti, allagamenti e la chiusura di un tratto della statale 299 della Valsesia.

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Novara, Romagnano Sesia e Oleggio.

Grandine eccezionale e danni in diversi comuni

Con il passare delle ore è emersa tutta la forza del sistema temporalesco che ha investito il territorio nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 agosto. Secondo quanto documentato da Centro Meteo Piemonte, sull’alto Novarese si è sviluppata una vera e propria supercella, fenomeno capace di generare grandinate particolarmente intense e raffiche di vento molto violente.

A Sizzano e Fara il temporale ha raggiunto la massima intensità. I chicchi di grandine avrebbero toccato un diametro di circa cinque centimetri, dimensioni sufficienti a provocare danni a tetti, automobili e coltivazioni. Numerose fotografie e filmati diffusi sui social mostrano strade completamente imbiancate e accumuli di ghiaccio, offrendo un’immagine insolita per il mese di agosto. Ne parla anche il Corriere di Novara.

Fara Novarese tra i centri più colpiti

Situazione particolarmente critica a Fara Novarese, dove oltre alla grandine si sono abbattute fortissime raffiche di vento. Tra gli episodi più significativi figura il tetto dell’Albergo Ristorante Farese, in via Tosalli, letteralmente divelto dalla furia del vento e scaraventato a terra.

L’entità dei danni ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, mentre la statale 299 della Valsesia è stata temporaneamente chiusa al traffico. Diverse squadre hanno lavorato contemporaneamente anche per la rimozione di alberi caduti e per risolvere gli allagamenti segnalati in vari punti del Novarese. Qui sotto, un video postato dal Centro meteo e realizzato da Dennis.

Problemi e gravi danni a Romagnano

«Il nostro territorio è stato duramente colpito dal maltempo – scrive in un post anche il Comune di Romagnano -. L’amministrazione comunale ha immediatamente attivato il Centro operativo comunale e richiamato il personale reperibile. Le squadre della Protezione civile sono operative e stanno intervenendo nelle diverse aree interessate, dando priorità alle situazioni di maggiore gravità.

Si comunica inoltre che i cavi elettrici che alimentano i pozzi di Romagnano sono stati tranciati dalla caduta di alcuni alberi. Enel è già stata allertata ed è al lavoro per risolvere il guasto. Al momento l’erogazione dell’acqua è garantita grazie alla capacità di compensazione del serbatoio, ma la situazione è costantemente monitorata.

Siamo inoltre in costante contatto con la Protezione civile provinciale e la Protezione civile regionale, con le quali stiamo coordinando le attività di monitoraggio e di intervento sul territorio.

Gli interventi da effettuare sono numerosi. Sono stati segnalati diversi tetti scoperchiati, alberi caduti e altri danni causati dal forte vento».

Raffiche fino a 80 chilometri orari e la Valsessera resta all’asciutto

Il fronte temporalesco ha colpito con particolare violenza anche Momo, dove le raffiche lineari di vento, secondo le segnalazioni di Centro Meteo Piemonte, hanno raggiunto e localmente superato i 70-80 chilometri orari. La perturbazione ha poi interessato anche Gattinara, in bassa Valsesia, dove si è registrata una grandinata di forte intensità.

Resta però il paradosso già emerso nelle prime ore del maltempo: mentre il Novarese e la bassa Valsesia facevano i conti con grandine, vento e danni, la perturbazione ha soltanto sfiorato la Valsessera, dove da giorni prosegue il vasto incendio boschivo. Proprio l’area che avrebbe avuto maggiore bisogno di pioggia è rimasta praticamente esclusa dalle precipitazioni, costringendo vigili del fuoco e volontari a continuare la difficile lotta contro le fiamme senza l’aiuto atteso dal cielo.

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