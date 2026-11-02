Novara-Malpensa, dall’1 marzo un treno diretto ogni ora: la linea proseguirà fino in Svizzera

Dal prossimo 1 marzo cambierà il modo di raggiungere Malpensa in treno da Novara. Ogni ora partirà un collegamento diretto verso l’aeroporto lombardo, senza la necessità di cambiare convoglio durante il viaggio.

La nuova relazione non terminerà però allo scalo aeroportuale. I treni proseguiranno verso Varese e il Canton Ticino, creando un collegamento continuo tra il Piemonte orientale, la Lombardia settentrionale e la Svizzera. Un collegamento che sarà certamente utile anche per chi arriva dalla Valsesia e territori limitrofi.

Sarà prolungata la linea S50

Il servizio nascerà attraverso l’estensione fino a Novara dell’attuale linea transfrontaliera S50. La direttrice comprenderà Malpensa, Varese, Lugano e Bellinzona, inserendo quindi la città piemontese in un sistema ferroviario già operativo tra Lombardia e territorio svizzero.

Per Novara significa soprattutto poter sfruttare finalmente in maniera più semplice la vicinanza geografica con l’aeroporto. Lo scalo di Malpensa diventerà raggiungibile con un collegamento ferroviario regolare e senza cambi, una possibilità attesa da tempo soprattutto da pendolari e viaggiatori.

Un treno ogni ora

La frequenza annunciata è uno degli aspetti principali del progetto. Sulla nuova direttrice sarà prevista una corsa ogni ora, rendendo il servizio utilizzabile non soltanto per raggiungere l’aeroporto, ma anche per gli spostamenti verso Varese e il Canton Ticino.

Il nuovo collegamento è stato presentato oggi, martedì 27 ottobre, alla stazione di Novara dagli assessori regionali ai Trasporti Marco Gabusi per il Piemonte e Franco Lucente per la Lombardia, insieme al sindaco Alessandro Canelli. Piemonte e Lombardia hanno lavorato congiuntamente alla costruzione del nuovo servizio ferroviario.

Trenord e Tilo insieme per il servizio

Dal punto di vista gestionale, il collegamento sarà affidato a Trenord nell’ambito del contratto con Regione Lombardia. L’organizzazione operativa sarà invece curata da Tilo, secondo lo schema già utilizzato per i servizi ferroviari che attraversano il confine con la Svizzera.

L’obiettivo è integrare Novara con una rete che già collega Lombardia e Canton Ticino. Il nuovo servizio non sarà quindi una linea isolata, ma entrerà a far parte di una direttrice più ampia che attraversa territori e sistemi ferroviari differenti.

Novara rafforza il suo ruolo di nodo ferroviario

Per la città la novità ha un valore che va oltre il semplice collegamento con l’aeroporto. La possibilità di raggiungere direttamente Malpensa e proseguire verso la Svizzera rafforza la posizione strategica di Novara, situata tra Piemonte e Lombardia e lungo importanti direttrici di mobilità.

Il conto alla rovescia è dunque iniziato: dal 1° marzo 2027 il treno diretto Novara-Malpensa diventerà operativo con una corsa ogni ora. Una novità destinata a interessare non soltanto i viaggiatori diretti in aeroporto, ma anche lavoratori e pendolari che si muovono tra Piemonte, Lombardia e Canton Ticino.

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