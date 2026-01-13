Easy Quizzz: il simulatore numero uno in Italia per il quiz esame agente immobiliare

Oggi, il ruolo dell’agente immobiliare è diventato più ambito che mai, in Italia la ripresa del mercato immobiliare in città come Milano, Roma, Firenze, Bologna hanno permesso a molte persone di affrontare questa dura sfida è sognare di diventare mediatore immobiliare. Ma prima di esserlo, la legge italiana, prevede il superamento di tre prove per conseguire l’abilitazione.

I test a risposta multipla, sono complessi come la prova orale, ma di questo parleremo più avanti nel nostro articolo, infatti, attraverso le tante righe che leggerai troverai non solo le spiegazioni inerenti la prova, ma soprattutto, come superarla con l’aiuto dei simulatori presenti sul mercato.

Eh già, è proprio con l’aiuto dei simulatori che potrai affrontare la prova con serenità. In questo articolo confronteremo i migliori simulatori presenti sul mercato con pro e contro di ognuno. Ma già ti anticipo gli addetti ai lavori hanno scoperto Easy Quizzz con il suo simulatore quiz agente immobiliare, a breve saprai quale scegliere anche perchè soltanto uno primeggia sull’altro.

Esame agente immobiliare: difficoltà concrete e aspetti critici della prova

L’esame per conseguire l’abilitazione alla professione di agente immobiliare, è organizzato dalle Camere di Commercio, con argomenti diversi a secondo dal territorio, le materie più ricorrenti sono: Diritto Commerciale, Diritto Civile, Estimo, Urbanistica, Normativa Fiscale, Codice Deontologico, e non solo ma già avere una base in queste materie ti permettere di raggiungere l’obiettivo più agevolmente.

La modalità di svolgimento dell’esame è tutt’altro che banale, infatti, facendo un recap tra le Camere di Commercio, come ad esempio quella di Milano, città dove questa professione come Roma sta evidenziando una forte domanda.

Possono, inoltrare la domanda, tutti coloro che sono in possesso di almeno il diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado, le prove come accennato in precedenza sono 3, due scritti di 20 domande ciascuno estrapolati da una banca dati pubblicata dalla stessa camera di commercio almeno 15 giorni prima dell’esame sulle materie elencate precedentemente e suddivise in una macro area così denominata: Sezione “Agenti Immobiliari e Agenti muniti di mandato a titolo oneroso”, per ogni risposta esatta sarà attribuito un punteggio di 0,50, per quella errata verrà data una penalizzazione di -0,25, per la risposta non data non verrà attribuita nessuna penalità. Saranno ammessi all’orale i candidati che hanno riportato non meno di sei decimi per prova.

Le domande di partecipazione, devono essere inviate online, previo pagamento dei diritti di segreteria, che solitamente sono uguali per tutta l’Italia e si aggirano intorno a 93 euro. Tutti coloro che hanno in mente di candidarsi, devono sapere che le finestre annuali sono 2, primavera/estate e autunno/inverno.

Easy Quizzz, il nuovo modo intelligente di studiare

Easy Quizzz ha rivoluzionato il modo di studiare, passando da un sistema statico a uno dinamico che ti permettere di studiare dove e quando vuoi. È un sistema pensato per rendere flessibile la preparazione e aiutarti a raggiungere con successo il tuo obiettivo. Diversi sono i punti di forza di questo metodo innovativo ecco perché sceglierlo:

Materie d’esame

Tutti gli argomenti presenti all’interno del simulatore, sono selezionati da tecnici specializzati con anni di esperienza nel settore, e rispecchiano quanto richiesto dai bandi, inoltre, vengono caricate anche le banche dati ufficiali una volta pubblicate, per agevolare la preparazione.

Struttura dell’esame

Di come sono strutturate le prove, ne abbiamo già parlato precedentemente, ciò che i nostri smanettoni del web, hanno evidenziato che ogni quiz esame agente immobiliare, presente in questa piattaforma è in grado di riprodurre la prova che il candidato dovrà sostenere, basta configurare il prodotto, nella modalità esame.

Scegli tra modalità pratica e modalità esame

Su Easy Quizzz, sono previste le seguenti modalità:

Modalità pratica , ti aiuta a fare esercizio con calma, ricevendo subito spiegazioni, per migliorare i tuoi punti deboli;

Modalità esame , per riprodurre fedelmente la prova reale.

Personalizza il prodotto con l’auto configurazione

Pietra miliare del simulatore, è la possibilità dell’utente, di auto configurare il prodotto in base alle proprie esigenze e scaglionare argomenti e domande, es: 3 diritto civile, 4 estimo, 2 diritto commerciale, ecc…

Easy Quizzz: una piattaforma ricca di funzionalità

Oltre i contenuti aggiornati, Easy Quizzz mette a disposizione dell’utente una miriade di funzioni esclusive che rendono flessibile e piacevole la preparazione per sostenere la prova, gli esperti dopo aver testato per diversi giorni il prodotto hanno evidenziato come tali funzionalità non siano presenti in altri simulatori dello stesso segmento.

Scegli la modalità: Autolearning o Auto Scrolling

Due modalità che da sole fanno la differenza, autolearning, con domande sempre nuove e utili per migliorare le conoscenze. Mentre, con auto scrolling, scorri in modo automatico tra le domande durante le simulazioni, in modo da mantenere la concentrazione.

Anche offline: studia ovunque

Questa funzionalità, è il fulcro del sistema, permettendoti di studiare quando e dove vuoi anche in assenza di internet, registrando i tuoi progressi.

Spiegazioni dettagliate

Le spiegazioni da sempre rendono il sistema più coinvolgente e intrigante, perchè permettono di identificare subito l’errore e di conseguenza correggerlo evitando di perdere tempo prezioso, con Easy Quizzz questo è possibile.

Interfaccia intuitiva e moderna

Dalle recensioni i clienti Easy Quizzz lodano l’interfaccia semplice ed intuitiva: piacevole da usare, chiara, facile anche per chi non è esperto di tecnologia.

Bundle e sincronizzazione per gestire tutto facilmente

Bundle vantaggiosi

Easy Quizzz è accessibile a tutti, con i suoi piani di acquisto moderati, il più gettonato è il pacchetto che ti dà accesso a tutte le abilitazioni, risparmiando denaro, ma non mancano altre soluzioni, che potrai valutare nel paragrafo successivo. Un solo investimento, per una preparazione da leader.

Perfetta integrazione tra app mobile e web

I dati si aggiornano in automatico sia online che offline, integrando la possibilità di utilizzo pc e smartphone e viceversa.

Esperienza di studio flessibile con assistenza dedicata

Il tuo supporto quotidiano

Per studiare con Easy Quizzz, non avrai bisogno di guardare l’orologio. Easy Quizzz, si adatta al tuo stile di vita con flessibilità.

Assistenza clienti di qualità

Easy Quizzz, non si risparmia quando si parla di assistenza clienti. Per qualunque dubbio sempre veloci, cortesi e disponibile, come riportano le reviews, che si trovano in rete.

Soluzioni affidabili per ogni budget

Come accennato in precedenza Easy Quizzz offre diverse soluzioni:

Prova gratuita : 10 domande con accesso limitato per testare la piattaforma

Pacchetto 1 solo prodotto a 9,99 € : accesso di 30 giorni a 9.99 con tutti gli argomenti della prova

Pacchetto annuale a 19,99 € : tutti i test per l’abilitazione Agente Immobiliare di tutte le Regioni

Accesso a tutta la Super Categoria delle Abilitazioni a 39,99 € : specifico per tutte le abilitazioni presenti su Easy Quizzz, con oltre 1.200.000 domande e infiniti argomenti

Easy Quizzz vs Quiz Agente Immobiliare: ma solo uno supera l’altro

Nel contesto italiano, due sono i simulatori che primeggiano in questo settore: Easy Quizzz e Quiz Agente Immobiliare.

Entrambi danno la possibilità all’utente di esercitarsi con quiz a risposta multipla, ma un test condotto da tecnici specializzati nel settore, decreta che soltanto uno dei due garantisce maggiore valore formativo rispetto all’altro .

Sebbene entrambe le piattaforme, siano dei supporti validi, da ripetuti test emerge come Easy Quizzz supera Quiz Agente Immobiliare su molti aspetti chiave:

La possibilità di studiare in modalità offline , è presente soltanto su Easy Quizzz.

La flessibilità dei piani di acquisto di Easy Quizzz, permette l’accessibilità a tutti, mentre Quiz Agente Immobiliare , solo 1 di sei mesi a 27 euro.

I quiz, offerti da Easy Quizzz , sono aggiornati alle nuove normative come ad esempio: aggiornamenti sulla sicurezza sul lavoro (DL 159/2025), oltre a caricare le banche dati delle singole Camere di Commercio per agevolare la preparazione, mentre gli aggiornamenti di Quiz Agente Immobiliare sono fermi al 2024.

La modalità pratica , è più completa, con un’interfaccia più moderna, intuitiva e priva di pubblicità.

Easy Quizzz permette di regolare i font e offre una navigazione più fluida grazie allo scroll continuo, oltre a una velocità di caricamento dei quiz molto elevata, nodo cruciale che mette ko, la concorrenza.

Agente Immobiliare: una professione nettamente in crescita

Gli ultimi anni hanno evidenziato una forte domanda per quanto riguarda la professione dell’agente immobiliare, infatti in Italia l’ultima statistica del 2025 riporta la presenza di oltre 52000 agenti immobiliari attivi, questo riconducibile al fatto che questa figura non può essere più vista soltanto come un mediatore, ma oggi, è diventato un vero e proprio professionista che cura il cliente dalla ricerca dell’immobile fino alla vendita dello stesso, uno stacanovista a tutti gli effetti.

Milano, si conferma la città dove ci sono più agenti immobiliari, forte della crescente domanda di affitti e vendite degli immobili e appetibile per via dell’incremento dei prezzi, anche Roma nell’ultimo periodo ha visto dei rincari dei prezzi e una curva in crescita per quanto riguarda gli agenti immobiliari.

Ma non ci fermiamo qui, perché nel bel paese ci sono anche altre città dove il trend degli agenti immobiliari registrato è stato fortemente in salita, come Bari, Palermo boom per vendite, città universitarie come Bologna e Torino non sono state da meno.

Tutto questo anche, costellato da salari monstre, perché si parte da una base pari a 10000 euro per i neofiti, fino ad arrivare a 80000/90000 euro annui per chi opera nel lusso e con grandi volumi di vendita.

