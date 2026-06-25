TeamSystem, piano AI da 250 milioni completato in anticipo: “Staremo al fianco delle imprese fino al 2030”

Solo il 20% delle imprese europee ha adottato soluzioni di intelligenza artificiale agentiva. È uno dei dati più significativi emersi dalla Tech Conference 2026 di TeamSystem, la due giorni milanese che il 9 e 10 giugno ha riunito oltre 1.300 persone del Gruppo, tra ricercatori, sviluppatori e professionisti IT provenienti da Italia, Albania, Spagna, Francia, Turchia, Israele e Danimarca.

Ma il dato che ha catturato più attenzione è un altro: TeamSystem ha finalizzato con un anno di anticipo il piano da 250 milioni di euro sull’Intelligenza Artificiale, previsto originariamente fino al 2027 e annunciato nel 2024. Un’accelerazione che arriva in un contesto di crescita solida: nel 2025 il Gruppo ha registrato €1,15 miliardi di ricavi (+14% anno su anno), raggiunto quota 3,1 milioni di clienti e segnato un +20% nella base clienti.

Il CEO Tommaso Cohen ha illustrato la visione del gruppo con queste parole: “Completare il piano al 2027 con un anno di anticipo e accelerare gli investimenti da qui al 2030 è un messaggio chiaro: in una trasformazione dove l’AI è protagonista e l’innovazione corre a ritmi elevati, TeamSystem starà al fianco di imprese e professionisti per renderli più competitivi”.

Il divario evidenziato dal 20% di adozione europea non è solo un problema di volontà: governance, compliance, audit trail e difficoltà di integrazione con i sistemi esistenti restano gli elementi che rallentano il passaggio dalla sperimentazione all’utilizzo operativo. Le imprese che hanno superato questi ostacoli, però, raccolgono benefici concreti: cicli operativi più veloci del 30-50% e una riduzione dei costi che può raggiungere il 40%.

TeamSystem si posiziona come l’interlocutore che può colmare questo divario per le PMI italiane ed europee. A supporto di questa ambizione, il gruppo ha condiviso i dati aggiornati del proprio percorso AI: 18 AI edition rilasciate negli ultimi 15 mesi, 89 casi d’uso attivi e un tasso di adozione dell’automatic accounting superiore al 70%. I risultati si leggono anche nei numeri di business: nel Q1 2026 si registra un +25% di customer adoption delle soluzioni AI e un +42% di crescita dei ricavi generati dall’AI rispetto al trimestre precedente.

Sul fronte della compliance nei mercati regolati, TeamSystem sviluppa soluzioni operative in cinque Paesi, integrando requisiti normativi locali, meccanismi di tracciabilità e sistemi di audit dei processi direttamente nei prodotti.

La traiettoria strategica annunciata durante l’evento guarda al modello “Service as a Software“, in cui il valore non viene più misurato in licenze vendute, ma nei risultati tangibili prodotti per imprese e professionisti. E la geografia cambia: il Gruppo intende percorrere questa strada con crescente ambizione internazionale, dalla leadership in Italia verso i principali mercati europei e l’area mediterranea, una direzione che segna il passaggio da tech company nazionale a player europeo.

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