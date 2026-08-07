Grandine da Gattinara al Novarese, finora poche gocce sull’incendio in Valsessera. VIDEO

Come da previsioni, una grandinata si è abbattuta nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 agosto, sulla bassa Valsesia e su parte del Novarese, interessando a grandi linee la direttrice della strada 299 e le colline circostanti. Ma anche la Cremosina, dove si sono avuti anche smottamenti. Il temporale ha portato pioggia intensa, raffiche di vento e chicchi di grandine, documentati da numerose fotografie e video condivisi sui social dai residenti. Le precipitazioni erano state previste nelle aree pedemontane dell’alto Piemonte, dove permanevano condizioni favorevoli allo sviluppo di celle temporalesche.

Le immagini circolate nelle ultime ore mostrano strade rapidamente imbiancate dalla grandine, cortili ricoperti dai chicchi di ghiaccio (im alcune zone anche di notevoli dimensioni) e un brusco peggioramento delle condizioni meteorologiche nel giro di pochi minuti. In alcune zone la precipitazione è risultata particolarmente intensa, anche se di breve durata, confermando ancora una volta il carattere molto localizzato dei temporali estivi. Qui sotto, un video realizzato a Sizzano da Luca Dal Bello.

Un fenomeno intenso ma molto localizzato

Come spesso accade durante le ondate di caldo, il contrasto tra aria calda e infiltrazioni più fresche in quota ha favorito la nascita di temporali improvvisi, capaci di scaricare grandi quantità d’acqua e grandine in aree ristrette. Tra Romagnano, Fara Novarese, Gattinara e le colline circostanti il maltempo si è manifestato con particolare energia, mentre pochi chilometri più in là gli effetti sono stati decisamente più contenuti. Qui sotto, la grandine a Gattinara in un video di Gianluca Colombo.

La distribuzione irregolare delle precipitazioni rappresenta una delle caratteristiche principali di questi episodi. Alcuni centri hanno beneficiato di un discreto apporto d’acqua, altri hanno registrato soltanto qualche goccia oppure sono rimasti completamente all’asciutto. Una situazione che rende difficile parlare di un reale cambiamento delle condizioni di siccità che interessano molte aree del territorio.

La pioggia non raggiunge l’area dell’incendio

L’aspetto più amaro della giornata riguarda però la Valsessera. Il temporale ha infatti soltanto sfiorato la zona interessata dal vasto incendio boschivo che da giorni tiene impegnati vigili del fuoco, volontari Aib e protezione civile. Proprio lì, dove la pioggia sarebbe stata più preziosa per rallentare l’avanzata delle fiamme e facilitare il lavoro delle squadre a terra, le precipitazioni non sono arrivate oppure sono risultate del tutto insufficienti.

Mentre nella bassa Valsesia e nel Novarese si osservavano i chicchi di grandine accumularsi su prati e strade, sulle montagne della Valsessera continua quindi l’attesa di un aiuto dal cielo che, almeno per questa perturbazione, non si è concretizzato. La fase di instabilità dovrebbe però proseguire almeno fino a domani, sabato 8 agosto.