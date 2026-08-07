Cronaca
Grandine da Gattinara al Novarese, finora poche gocce sull’incendio in Valsessera. VIDEO
Breve ma intenso episodio di maltempo con chicchi di ghiaccio e rovesci intensi tra Romagnano, Fara, le colline e la Cremosina.
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