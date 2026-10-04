Carpignano ricorda Daniele Leonardi, cuore granata e amico di tanti

Carpignano Sesia ricorda Daniele Leonardi, 53 anni, scomparso nei giorni scorsi e salutato sabato scorso durante il funerale celebrato in paese. Originario di Fontaneto d’Agogna, aveva costruito a Carpignano una rete profonda di amicizie e legami.

La sua figura era conosciuta anche ben oltre il paese, soprattutto nell’ambiente del tifo granata. Il Torino rappresentava per lui una presenza costante, capace di accompagnarlo negli anni e di offrirgli occasioni di incontro, viaggio e condivisione.

Il legame con il mondo granata

Leonardi era iscritto al Toro club San Maurizio d’Opaglio e seguiva con passione la squadra. Durante il funerale è stato letto un messaggio degli amici del club, che hanno ricordato una persona discreta ma capace di lasciare il segno.

«Per lui il Torino non era semplicemente una squadra da seguire: era passione, appuntamento, emozioni», hanno scritto gli amici. Un rapporto vissuto soprattutto nella curva e nelle trasferte, accanto a chi condivideva la stessa fede sportiva.

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I messaggi di cordoglio

Anche il Toro club Ossola Granata “Enrico Annoni” ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza, stringendosi attorno al club di San Maurizio d’Opaglio e alla famiglia. Numerosi tifosi hanno ricordato Leonardi come un grande amico.

Daniele lascia la mamma Tina, Graziano, Marisa e Mirella con le rispettive famiglie. Il suo ricordo resta vivo tra parenti, amici e sostenitori granata, uniti oggi nel conservare la memoria della sua passione e della sua presenza.

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