Fratello e sorella muoiono a poche ore di distanza

Biella è stata colpita nelle ultime ore da una doppia tragedia familiare: Salvatore Carrisi, 42 anni, e la sorella Maria Mattea Carrisi sono morti a pochissima distanza l’uno dall’altra. Prima si è spento Salvatore, conosciuto da tutti come Tato, poi è arrivata la notizia della scomparsa di Mary.

Per la famiglia si tratta di un dolore che si aggiunge ad altri lutti profondi. Molti anni fa, infatti, aveva già perso il padre e un altro fratello in un incidente stradale. La nuova doppia perdita ha suscitato forte commozione in città.

Il ricordo di Tato

Salvatore Carrisi conviveva da tempo con seri problemi cardiaci. Molto conosciuto a Biella, aveva costruito negli anni numerosi rapporti di amicizia e viene ricordato da chi gli voleva bene come una persona generosa e instancabile sul lavoro.

Sui social sono comparsi molti messaggi. «Ciao Tato, non ci posso ancora credere che non sei più qui tra di noi. Mancherai tantissimo a tutti noi», scrive Roberto. Michelangelo lo ricorda invece così: «Tato, ho vissuto tanti anni con te, ne abbiamo combinate tante assieme, mi mancherai tanto».

Poche ore dopo muore anche Mary

La famiglia non aveva ancora avuto il tempo di elaborare la prima perdita quando è arrivata la notizia della morte di Maria Mattea Carrisi. Un amico ha scritto su Facebook: «Neanche 24 ore e ci hai lasciato anche te, carissima Mary. Ora siete di nuovo assieme, fratello e sorella».

Il funerale di Salvatore è stato celebrato mercoledì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di San Cassiano, a Biella. Non sono ancora stati resi noti luogo e data dell’ultimo saluto a Maria Mattea. Intanto la comunità si stringe attorno ai familiari.

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