Trecate, schiacciato dal braccio di una gru: 57enne in condizioni drammatiche

Grave infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 4 novembre, a Trecate, nel Novarese. Poco prima delle 14, un uomo di 57 anni è stato colpito dal braccio metallico di una gru mentre si trovava all’interno di un cantiere. Il pesante elemento gli è caduto addosso, schiacciandolo e provocandogli traumi molto seri. La situazione è apparsa da subito estremamente critica.

L’episodio è avvenuto all’interno dell’area di lavoro, ma al momento non sono stati forniti dettagli su ciò che ha preceduto l’incidente. Le circostanze esatte sono ancora da ricostruire, così come le ragioni per cui il braccio della gru sia caduto colpendo il 57enne. Le prime informazioni descrivono comunque un impatto di notevole gravità, con conseguenze immediate sulle condizioni dell’uomo.

Rianimato sul posto, poi la corsa in ospedale

L’allarme ha portato sul posto il personale del 118, intervenuto con un’ambulanza, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Il 57enne ha avuto bisogno di rianimazione sul posto, prima che potesse essere disposto il trasferimento in ospedale. I soccorritori hanno dovuto affrontare una situazione particolarmente delicata, a causa della gravità dei traumi provocati dallo schiacciamento.

Dopo le prime cure prestate nell’area del cantiere, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Novara. Le sue condizioni vengono descritte come drammatiche e la gravità delle lesioni ha reso necessario un intervento sanitario immediato. Non sono disponibili, nelle informazioni diffuse finora, ulteriori particolari sul quadro clinico né indicazioni sull’evoluzione delle condizioni successive al ricovero.

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Da chiarire la dinamica dell’incidente

Nel cantiere di Trecate sono intervenuti anche i carabinieri, oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario. Resta da capire come sia avvenuta la caduta del componente metallico e quali fossero le condizioni operative in quel momento. Non sono stati segnalati altri lavoratori feriti e, al momento, non sono emersi ulteriori dettagli sulle caratteristiche dell’area in cui si è verificato l’incidente.

L’attenzione resta concentrata soprattutto sulle condizioni del 57enne, rimasto gravemente ferito durante il pomeriggio di lavoro. Il trasporto a Novara è seguito alla rianimazione effettuata direttamente sul luogo dell’incidente. In attesa di ulteriori aggiornamenti, l’accaduto richiama ancora una volta l’attenzione sui rischi legati alla presenza e all’utilizzo di macchinari pesanti nei cantieri.

Foto d’archivio

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