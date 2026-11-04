Serravalle saluta Francesca, la vigilessa sempre sorridente

Dopo quattro anni di servizio a Serravalle Sesia, l’agente di polizia locale Francesca Monteleone ha ottenuto il trasferimento per avvicinarsi al suo paese d’origine, in Puglia. Una partenza che ha suscitato grande dispiacere tra i cittadini, abituati a incontrarla nelle strade e durante le manifestazioni. Il suo sorriso e la disponibilità dimostrata negli anni l’avevano resa un volto familiare e apprezzato.

A confermare la notizia è il vicesindaco Guido Bondonno: «Francesca ha ottenuto il trasferimento, ha avuto l’occasione di avvicinarsi al suo paese d’origine, in Puglia». Una scelta dettata soprattutto da esigenze familiari, che ha comunque lasciato un po’ di amarezza anche nell’amministrazione comunale. Il suo modo di lavorare aveva conquistato la comunità, creando rapporti che andavano oltre i normali compiti di servizio.

Sempre presente alle feste, con un sorriso per tutti

Chi ha partecipato alle manifestazioni organizzate in paese negli ultimi anni difficilmente può non ricordarla. Francesca era spesso presente agli eventi, pronta a scambiare una parola con giovani, adulti e anziani. La sua simpatia e il suo buonumore erano contagiosi, così come la disponibilità a collaborare con le associazioni locali, che avevano imparato a conoscerla e ad apprezzarla.

La notizia del trasferimento ha provocato una vera ondata di messaggi affettuosi sui social. Numerosi serravallesi hanno voluto dedicarle un pensiero, ricordando incontri, momenti condivisi e occasioni di festa. Non sono mancate le fotografie scattate insieme durante questi quattro anni: immagini che raccontano il rapporto costruito dall’agente con un paese diventato, nel tempo, una seconda casa.

Il saluto del Comune: «Le auguriamo ogni bene»

Anche il vicesindaco Bondonno ha voluto esprimere il dispiacere dell’amministrazione per la partenza. «Erano quattro anni che faceva parte del nostro corpo di polizia locale», ricorda. Un periodo nel quale Francesca è diventata un punto di riferimento per molti cittadini, grazie alla sua presenza costante e al rapporto diretto con le persone incontrate durante il servizio.

«Ci spiace che abbia deciso di trasferirsi e anche lei ci ha detto di essere dispiaciuta per questo cambiamento, ma per motivi familiari doveva proprio avvicinarsi a casa», spiega ancora Bondonno. Il saluto dell’amministrazione è accompagnato dai migliori auguri: «Le auguriamo davvero ogni bene e di raccogliere tante soddisfazioni nel suo percorso professionale».

Polizia locale, presto un nuovo agente in servizio

Accanto ai saluti, il Comune si è già attivato per affrontare le conseguenze organizzative del trasferimento. L’obiettivo è trovare rapidamente una persona che possa sostituire Monteleone, così da garantire la continuità dei servizi di vigilanza e sicurezza sul territorio. Secondo quanto riferisce Bondonno, una possibile soluzione sarebbe già stata individuata, anche se per i dettagli bisognerà attendere ancora qualche giorno.

«Dovremmo aver trovato un’alternativa in termini di personale, nei prossimi giorni saremo più precisi», anticipa il vicesindaco, rassicurando la popolazione. L’organico dovrebbe tornare presto a quattro unità, ripristinando la situazione precedente. Un avvicendamento che rientra nel frequente ricambio di personale registrato anche nei corpi di polizia locale dei comuni vicini, mentre Serravalle conserva il ricordo di un’agente che ha saputo farsi voler bene.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati