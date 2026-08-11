Incendi in Piemonte, due volontari feriti durante le operazioni: uno a Coggiola

Due interventi di emergenza sono stati effettuati domenica 9 agosto durante le operazioni contro gli incendi in Piemonte. Il primo allarme è scattato intorno alle 14 nel territorio di Coggiola, in Valsessera, dove un volontario impegnato sul fronte del fuoco ha accusato un malore.

Per consentire l’arrivo dell’elisoccorso regionale è stato necessario coordinare l’operazione con i vigili del fuoco e liberare temporaneamente lo spazio aereo da Canadair ed elicotteri antincendio. Il volontario è stato recuperato e trasportato in ospedale in codice verde.

Verricello lungo per evitare nuovi rischi

Particolarmente delicato è stato l’avvicinamento dell’elicottero. Il recupero è stato effettuato utilizzando verricellate molto lunghe, gestite dal tecnico del Soccorso alpino, per mantenere il velivolo a maggiore distanza dalla vegetazione interessata dall’incendio.

Una precauzione necessaria per limitare gli effetti dello spostamento d’aria prodotto dal rotore. Alberi e rami già danneggiati dalle fiamme avrebbero potuto cadere, mentre il forte flusso d’aria rischiava di alimentare nuovamente alcuni focolai.

Colpito da un tronco nell’Alessandrino

Un secondo intervento è stato effettuato lungo la strada per i Laghi della Lavagnina, in provincia di Alessandria. Durante le attività di contenimento di un incendio, un uomo è stato colpito dal tronco di un albero riportando un trauma alla schiena.

Anche in questo caso lo spazio aereo è stato liberato prima dell’arrivo dell’elisoccorso. L’infortunato è stato immobilizzato sulla barella e recuperato con una lunga verricellata, quindi trasferito in ospedale in codice giallo per un trauma dorsale.

Foto d’archivio

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