Incidente nella notte a Crevacuore: auto finisce contro un muretto. E’ accaduto nelle vicinanze della frazione Azoglio.

E’ finito con l’auto contro un muretto. Incidente nella notte tra e oggi, domanica 10 dicembre, a Crevacuore nei pressi di località Azoglio. Erano da poco passate le due di notte quando la vettura è andata a sbattere contro un muretto.

Sul posto, oltre ai carabinieri per i rilievi del caso, erano presenti i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Ponzone, e anche il personale del 118 per dare una prima assistenza a eventuali feriti. Oltre al conducente, sull’auto c’era anche un amico. Le condizioni dei due non erano preoccupanti.

Foto d’archivio