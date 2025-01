Lutto a Trivero per Mauro Zignone, oggi si celebra il funerale. Aveva lavorato in banca, una malattia l’ha stroncato in pochi mesi.

Lutto a Trivero per Mauro Zignone, oggi si celebra il funerale

Si celebra nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 gennaio, il funerale di Mauro Zignone, 74 anni, persona ben conosciuta nel basso Triverese. Per anni aveva lavorato in banca. E’ stato stroncato da una malattina che le era stata diagnosticata solo da pochi mesi.

Ha lasciato nel lutto la moglie Detta, la figlia Elisa con Valentino e Pietro, oltre agli affezionati Gilberto e Giuseppe, la sorella Tiziaina con il marito Giuliano, oltre ai cognati Domenico con Grazia e Dora con Remo, oltre a nipoti e pronipoti.

Il funerale nella chiesa di Botto

Mauro Zignone si è spento nella giornata di lunedì all’ospedale di Ponderano dove era ricoverato. Il funerale si celebra oggi a partire dall 15 nella chiesa parrocchiale di frazione Botto, e qui riposerà nel cimitero del paese.

La famiglia rivolge un particolare ringraziamento ai medici e agli infermieri del reparto di oncologia del’ospedale di Ponderano e all’Hospice Orsa Maggiore per le amorevoli cure prestate. Sempre la famiglia ringrazia e rivolge un «sentito e caloroso abbraccio a tutti gli amici che si sono prodigati con dedizione e affetto».

