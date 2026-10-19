Valdilana, arrivano due nuovi semafori: ecco dove e quando

Oggi, lunedì 19 ottobre a Valdilana inizieranno i lavori per la realizzazione di due nuovi semafori, voluti dall’amministrazione comunale per migliorare la sicurezza stradale. Gli impianti saranno installati a Ponzone, all’incrocio con Cereie, e nella zona di Casale Pera, in località Roviore, verso il confine con Pray. Il primo intervento interesserà proprio l’incrocio di Ponzone, dove nei prossimi giorni arriveranno operai e mezzi.

Durante questa prima fase sarà necessario restringere la carreggiata per consentire l’esecuzione dei lavori. Il progetto, già approvato nei mesi scorsi dal Comune, prevede il completamento dei due impianti entro il 21 novembre. I semafori non entreranno però immediatamente in funzione: l’attivazione è programmata entro i primi dieci giorni di dicembre, dopo le operazioni necessarie alla messa in servizio.

Un semaforo intelligente vicino alla casa della salute

Particolare attenzione è riservata all’incrocio tra la strada provinciale e la via che conduce a Cereie. La decisione di installare un semaforo è legata anche all’apertura della nuova casa della salute, che ha portato a un aumento della circolazione nella zona. L’obiettivo è rendere più sicuro l’accesso all’incrocio, senza creare inutili rallentamenti lungo la strada principale che attraversa Ponzone.

Per questo verrà installato un impianto regolato in base al traffico effettivamente presente. In condizioni normali, il semaforo resterà verde lungo la strada provinciale, permettendo ai veicoli di proseguire senza fermarsi. Quando i sensori rileveranno la presenza di un’auto proveniente da Cereie, scatterà invece il rosso sulla provinciale, consentendo ai mezzi in attesa di immettersi in sicurezza.

Una corsia preferenziale per le emergenze

Il nuovo impianto di Ponzone avrà anche una caratteristica particolarmente importante per i servizi di emergenza. Sarà infatti dotato di un sistema capace di riconoscere le sirene dei mezzi di soccorso. Ambulanze, carabinieri e vigili del fuoco avranno così la precedenza quando arriveranno dalla direzione di Cereie, grazie all’attivazione automatica del rosso per i veicoli in transito sulla provinciale.

«Obiettivo è garantire un flusso continuo e soprattutto la sicurezza», conferma l’assessore comunale Pradeep Ferla. Il funzionamento dell’impianto è stato pensato proprio per conciliare queste due esigenze: evitare soste non necessarie e, nello stesso tempo, facilitare gli attraversamenti. Una soluzione che punta a limitare i rischi in un punto destinato a essere sempre più frequentato.

Il secondo intervento nella zona di Roviore

L’altro semaforo sarà posizionato nella zona di Casale Pera-Roviore, lungo la strada che conduce verso Pray. L’installazione è prevista in direzione della Vallefredda. Anche questo incrocio rientra nel programma comunale di sicurezza stradale, che prevede quindi due interventi distinti in altrettanti punti della viabilità di Valdilana.

Il calendario dei lavori punta a concludere entrambi i cantieri entro la seconda metà di novembre, lasciando poi il tempo necessario per arrivare all’accensione degli impianti nei primi giorni di dicembre. Per gli automobilisti il cambiamento arriverà dunque prima dell’inverno, con nuove modalità di regolazione del traffico a Ponzone e Roviore e l’obiettivo di rendere più sicuri gli spostamenti quotidiani.

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