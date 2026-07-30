Aperta a Ponzone la Casa della comunità, nuovo polo dei servizi sanitari

È stata inaugurata nella mattinata di ieri, mercoledì 29 luglio, la nuova Casa della comunità di Valdilana, alla presenza dell’assessore regionale alla sanità Federico Riboldi, dei vertici dell’Asl di Biella e delle autorità locali. Contestualmente è stata aperta anche la struttura di Cossato.

Una nuova sanità più vicina al territorio

La Casa della comunità di Valdilana, nelle ex scuole elementari di Ponzone, rappresenta uno dei tasselli della riorganizzazione della sanità territoriale promossa dall’Asl di Biella. L’obiettivo è superare un modello di assistenza frammentata per offrire ai cittadini un punto di riferimento unico, capace di integrare prevenzione, cure primarie, gestione delle patologie croniche e assistenza infermieristica in un’unica sede facilmente accessibile.

Durante l’inaugurazione l’assessore regionale Federico Riboldi ha sottolineato: «Queste strutture non sono semplicemente nuovi spazi, ma luoghi in cui i cittadini possono trovare servizi, professionisti e percorsi di cura integrati, più vicini ai bisogni quotidiani delle persone». Un modello che punta ad avvicinare concretamente le cure alle persone e a garantire una maggiore continuità assistenziale sul territorio.

Il direttore generale dell’Asl Biella, Mario Sanò, ha evidenziato come il rafforzamento della rete territoriale sia uno dei pilastri del piano di rilancio dell’azienda sanitaria. «Portare i servizi dove vivono le persone significa prendere in carico in modo continuativo i pazienti cronici e fragili, ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso e consentire alle persone di stare meglio più a lungo». Un progetto reso possibile grazie a un investimento complessivo di 10,5 milioni di euro tra fondi Pnrr e Fondo per lo sviluppo e la coesione destinati all’intera rete territoriale biellese.

I servizi disponibili nella Casa della Comunità di Valdilana

La nuova struttura mette a disposizione numerosi servizi destinati a semplificare l’accesso alle cure senza costringere i cittadini a spostamenti verso altri centri. La presenza di professionalità diverse nello stesso edificio consente infatti di offrire un’assistenza più coordinata e tempestiva.

Tra i principali servizi attivi figurano:

Centro unico prenotazioni;

Punto unico di accesso con gli assistenti sociali;

cure domiciliari;

presenza dei medici di medicina generale;

punto prelievi;

ambulatorio infermieristico;

ambulatorio medico diurno;

ambulatori specialistici di neurologia, cardiologia, dermatologia e odontoiatria;

continuità assistenziale (ex guardia medica) nelle ore notturne e nei giorni festivi tramite il numero 116 117.

Particolare attenzione sarà riservata ai pazienti più fragili e a chi convive con malattie croniche. Come ha spiegato Luigi De Mitri, responsabile del Distretto di Cossato, l’obiettivo sarà anche quello di ampliare progressivamente l’offerta specialistica sul territorio, così da ridurre gli spostamenti degli utenti più anziani e contribuire al recupero delle liste d’attesa.

Investimenti, lavori e tecnologie per il futuro

Per la sola Casa della Comunità di Valdilana sono stati investiti oltre 1,58 milioni di euro tra fondi Pnrr e Fondo per le opere indifferibili. Le risorse hanno consentito una profonda riqualificazione dell’edificio, con il rifacimento degli impianti, la sostituzione dei serramenti, nuovi sistemi di ventilazione, il rinnovo degli spazi interni, delle aree esterne e delle attrezzature sanitarie.

Accanto agli interventi edilizi è stato dato grande spazio anche all’innovazione tecnologica. Totem multifunzione, sistemi elimina-code, nuove postazioni informatiche e strumenti diagnostici consentiranno una gestione più efficiente degli accessi e una migliore esperienza per gli utenti. Ecografi, elettrocardiografi, tablet e altre apparecchiature renderanno inoltre più efficace il lavoro degli operatori sanitari impegnati nella medicina di prossimità.

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