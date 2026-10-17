Dopo 72 giorni riapre il Rifugio Monte Barone: si riparte dopo il grande incendio

Dopo 72 giorni il rifugio Monte Barone riapre finalmente le porte. La struttura torna accessibile da oggi, sabato 17 ottobre, dopo la lunga chiusura iniziata il 6 agosto in seguito al grande incendio che aveva provocato danni e reso necessario interrompere l’attività.

Sono trascorsi quindi più di due mesi da quel difficile momento. La riapertura rappresenta un passaggio importante verso il ritorno alla normalità, anche se il lavoro non può ancora considerarsi definitivamente concluso e alcuni interventi dovranno proseguire nelle prossime settimane.

Il lavoro dei volontari dopo l’incendio

Dal giorno dell’incendio è iniziata una lunga attività per consentire alla struttura di ripartire. Un ruolo fondamentale è stato svolto dai volontari, che hanno dedicato tempo ed energie ai lavori necessari per recuperare quanto danneggiato e rendere nuovamente utilizzabile il rifugio.

L’impegno continuerà anche dopo la riapertura. Restano infatti da completare alcune opere legate alla ristrutturazione e al ripristino degli impianti danneggiati dalle fiamme, interventi che verranno portati avanti parallelamente alla ripresa dell’attività.

Oggi il ritorno degli escursionisti

Sabato 17 ottobre segna dunque una data particolarmente attesa per il Monte Barone. Il rifugio può tornare ad accogliere gli escursionisti dopo un’estate segnata dall’emergenza e dalla conseguente impossibilità di utilizzare la struttura.

La riapertura consente di voltare una prima pagina dopo quanto accaduto il 6 agosto. Non significa però che ogni conseguenza dell’incendio sia già stata superata: il percorso di recupero della struttura è ancora in corso, con l’obiettivo di completare progressivamente tutti gli interventi necessari.

La ripartenza grazie all’impegno sul campo

Dietro il ritorno all’attività ci sono settimane di lavoro e una significativa mobilitazione di persone che hanno scelto di mettere a disposizione il proprio tempo. Il volontariato resta al centro dell’opera di recupero del rifugio, permettendo di procedere con gli interventi e, contemporaneamente, di riaprire la struttura.

Dopo 72 giorni di stop, quindi, il Monte Barone torna ad avere il suo rifugio aperto. Una ripartenza che arriva mentre i lavori continuano, con l’obiettivo di cancellare progressivamente i danni lasciati dal grande incendio di agosto.

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