Alessandro Andreoletti presidente della Pro loco di Cavallirio

Alessandro Andreoletti alla guida del sodalizio: in precedenza aveva ricoperto la carica di vice.

Alessandro Andreoletti presidente

Passaggio di testimone ai vertici della Pro loco di Cavallirio: il nuovo presidente è Alessandro Andreoletti. Nei giorni scorsi, nel corso dell’assemblea ordinaria dei soci, è stato eletto il nuovo direttivo del sodalizio. Alessandro Andreoletti, 50 anni, di professione consulente assicurativo, è anche un cavallirese doc. «Ci tengo a coinvolgere i giovani nelle iniziative della Pro loco – afferma parlando dei progetti – e porterò avanti il lavoro iniziato in questi anni in cui sono stato vicepresidente».

Il direttivo

Sono stati nominati due vicepresidenti, Maurizio Tirelli e Daniele Corona. L’ex presidente Gabriele Luotti resta nel direttivo con la carica di segretario. Le manifestazioni organizzate dalla Pro loco sono sono diverse, oltre alla festa del papà a marzo e quella della mamma, il sodalizio è “autore” della festa campestre di San Germano a luglio, sempre molto seguita, e della festa della birra. Il sindaco di Cavallirio, Vito D’Aguanno si complimenta con tutto il direttivo «per l’impegno e l’attaccamento all’associazione che è un riferimento non solo per l’amministrazione comunale o per tutti i cavalliresi».