Dehors quasi gratis a Coggiola: il Comune incentiva le attività all’aperto. Sconto dell’80 per cento sul canone suolo pubblico: «Sostegno concreto al commercio locale».

L’amministrazione comunale di Coggiola ha deciso di applicare uno sconto dell’80 per cento sul canone di occupazione temporanea di suolo pubblico. Una misura rivolta alle attività del settore della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, dotate di tavoli e sedie all’esterno, con occupazioni di durata superiore ai 60 giorni.

Una decisione importante, come sottolinea il sindaco Paolo Setti. «È una mossa che va nell’interesse del commercio e del paese. Non è una misura scontata né adottata da tutti, ma crediamo che sia un segnale concreto per chi investe e lavora sul nostro territorio».

Il Comune rinuncia a un incasso

Il canone rappresenta un’entrata significativa per le casse comunali, ma il Comune ha scelto comunque di sostenere chi offre un servizio sul territorio, contribuendo alla vitalità del paese.

«Negli ultimi tempi abbiamo registrato un buon interesse da parte dei privati verso Coggiola – aggiunge il sindaco – anche per via dei costi contenuti degli immobili. Ci è sembrato giusto fare la nostra parte e incentivare ulteriormente queste realtà».

Nuovo regolamento sul canone patrimoniale

La riduzione si inserisce nel nuovo regolamento sul canone patrimoniale, approvato di recente, che ha riformato la gestione delle entrate legate all’occupazione del suolo pubblico e alla pubblicità, sostituendo le precedenti Tosap, Icp e Dpa con un’unica disciplina.

Una scelta che mira non solo a semplificare, ma anche a sostenere attivamente chi fa impresa a Coggiola, valorizzando il territorio e rendendolo più attrattivo per nuove iniziative economiche.

