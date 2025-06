Agricoltore trovato senza vita nei campi vicino al trattore. Un 69enne fulminato da un malore durante il lavoro nei campi.

Agricoltore trovato senza vita nei campi vicino al trattore

Tragedia l’altro giorno a Ceresole d’Alba, nel Cuneese, dove un uomo è stato rinvenuto senza vita in un campo di borgata Molino, nei pressi del trattore con cui stava lavorando.

La vittima è Pierangelo Capello, agricoltore in pensione, classe 1956, residente proprio nel centro roerino. A fare la tragica scoperta è stato un familiare, poco prima delle 11.30, che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza medicalizzata da Carmagnola e l’elisoccorso del 118, ma per l’uomo, 69 anni, non c’è stato nulla da fare: i sanitari ne hanno potuto soltanto constatare il decesso, evidentemente dovuto a un malore improvviso.

LEGGI ANCHE: Tragedia ad Arola: 71enne muore schiacciato dal trattore

Lascia moglie e due figli

Oltre al personale sanitario, sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Bra e gli ispettori dello Spresal dell’Asl Cn2, per gli accertamenti di rito. La salma è stata composta presso la Rsa “Il Mughetto” di Ceresole, a disposizione dei familiari.

Profondo il cordoglio espresso dalla comunità locale. La sindaca Chiara Masia Collo ha ricordato Capello come una persona conosciuta e stimata. «In paese vivono anche la moglie Maria Grazia e i due figli, Dario e Mauro – ha dichiarato – ai quali vanno le mie più sentite condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità, in questo momento di dolore».

La prima cittadina ha inoltre voluto ringraziare il personale del 118, immediatamente attivatosi nei soccorsi.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook