Tragedia ad Arola: 71enne muore schiacciato dal trattore. Giovanni Deantoni, ex cuoco su navi da crociera, è deceduto mentre rientrava da lavori agricoli.

Tragedia ad Arola: 71enne muore schiacciato dal trattore

Incidente mortale nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 25 giugno, ad Arola, comune della sponda occidentale del Lago d’Orta. Giovanni Deantoni, 71 anni, è morto schiacciato dal suo trattore mentre stava rientrando a casa dopo aver svolto alcuni lavori agricoli e di giardinaggio nei propri terreni.

L’incidente è avvenuto in via Varallo, una strada che si snoda fuori dall’abitato e si restringe progressivamente fino a diventare un sentiero. Per cause ancora da chiarire – nessuno avrebbe assistito direttamente alla scena – l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo in un tratto pianeggiante, finendo in una scarpata. Il trattore si è ribaltato e lo ha travolto, causandogli traumi mortali.

LEGGI ANCHE: Muore schiacciato dal trattore tra i suoi alberi di ciliegie

L’allarme lanciato da un passante

L’allarme è stato lanciato attorno alle 15.30 da un passante che ha notato il mezzo agricolo in fondo al burrone. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’elisoccorso, ma per Deantoni non c’era ormai più nulla da fare. I vigili del fuoco, insieme ai carabinieri della stazione di Omegna, hanno recuperato il corpo, ritrovato circa 20 metri sotto rispetto alla sede stradale.

Giovanni Deantoni, pensionato, era molto conosciuto nel piccolo centro cusiano che conta meno di 300 abitanti. Non era sposato e non aveva figli. In molti lo ricordano per la sua lunga carriera come cuoco e pasticciere a bordo di navi da crociera, lavoro che lo aveva portato per anni lontano da casa. Una volta rientrato ad Arola, aveva scelto una vita tranquilla, dedicandosi con passione alla cura dei suoi terreni e del verde, attività che occupavano gran parte delle sue giornate.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook