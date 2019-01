Borgosesia senza alberghi: il Comune abbassa le tasse

Borgosesia senza alberghi: la giunta comunale ha diminuito gli oneri di urbanizzazione per ristrutturazioni e interventi nel settore degli insediamenti turistici.

Borgosesia senza alberghi: il Comune incentiva le aperture

Dopo la chiusura (per lavori) dell’unico albergo esistente, l’hotel Garden, in città esiste un evidente problema di capacità ricettiva. L’albergo di via Vittorio Veneto è chiuso da un anno: una chiusura temporanea, su cui tuttavia non possono al momento esserci certezze sui tempi. L’unica soluzione per chi dovesse fermarsi a pernottare è un’attività di affittacamere in frazione Plello. Per risollevare la situazione, la giunta ha approvato la riduzione degli oneri di urbanizzazione per strutture ricettive e turistiche, passando da 19,50 a 17 euro al metro quadro.