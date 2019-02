Paolo Tiramani: il sindaco può tornare al suo posto

Paolo Tiramani, il sindaco di Borgosesia può tornare al suo posto.

Paolo Tiramani di nuovo attivo

E’ arrivata in queste ore la comunicazione da parte del tribunale di Vercelli. Paolo Tiramani può tornare a fare il sindaco di Borgosesia. Era stato infatti sospeso con provvedimento del prefetto in base dalla legge Severino e in seguito al caso Rimborsopoli. Tiramani aveva presentato ricorso in quanto per legge poteva portare avanti la sua attività parlamentare, ma non quella di sindaco. Dopo qualche rinvio è arrivata la decisione. Tiramani può tornare in piena attività. Ma intanto la vicenda andrà avanti e approderà in Corte Costituzionale.