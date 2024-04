Ex agente Mediolanum cade in bici e muore una decina di giorni dopo. Il Biellese in lutto per Giorgio Frassino, professionista molto conosciuto.

E’ morto per le conseguenze di un incidente in bicicletta avvenuto una decina di giorni prima. Molti amici e conoscenti del Biellese in lutto per Giorgio Frassino, 77 anni, storico agente della Mediolanum a Biella, ormai in pensione. Padre di due figli, Camillo e Sergio, Frassino lascia nel dolore anche la moglie Anna e i fratelli Paolo e Gianna.

L’incidente con la bicicletta

Come riportano i colleghi di Prima Biella, Frassino era un appassionato di bicicletta e di sport in generale, soprattutto di arrampicate in montagna, altra sua grande passione. Proprio in bicicletta, mentre percorreva via Milano, una decina di giorni fa, è avvenuta la caduta che gli è stata poi fatale.

Inizialmente era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Novara, dal quale era però stato dimesso con un quadro clinico che sembrava lasciare molte speranze. Poi però c’è stato un aggravamento che ha costretto la famiglia a ricoverare nuovamente l’uomo all’ospedale di Ponderano. E purtroppo qui non sono bastate le cure dei sanitari per salvargli la vita.

Celebrato il funerale

Giorgio Frassimno era in pensione da qualche anno dopo una vita trascorsa in Mediolanum, dove entrò a partire dal 1983. Il funerale è stato celebrato nella mattinata di ieri, mercoledì 24 aprile, nella chiesa parrocchiale di Occhieppo Superiore.

