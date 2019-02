Scuola Coggiola: ogni mattina lezioni ferme per andare a camminare

Scuola Coggiola: ogni mattina si va a camminare. Un’iniziativa aperta a tutti.

Scuola Coggiola: ogni mattina un chilometro di camminata

Tutte le mattine, dalle 10 alle 10.20 circa, i bambini della scuola primaria di Coggiola escono dall’edificio con le loro insegnanti per una camminata a passo svelto. La scuola ha infatti aderito al progetto “Un chilometro al giorno”, proposto dalla Lega tumori: camminare tutti i giorni allontana infatti il pericolo del sovrappeso e migliora il benessere psicofisico di bambini e adulti: così si torna in classe più rilassati e concentrati. L’attività non necessita di attrezzature, solo di un abbigliamento comodo ; permette però di allenare il fisico e ossigenare la mente. Ma non è solo per i ragazzi: chi infatti volesse unirsi alle uscite, è libero di farlo: basta trovarsi alle 10 nella piazza della scuola, e si può andare a camminare con gli alunni.

Già negli anni passati il territorio biellese ha incoraggiato l’attività fisica con iniziative simili.