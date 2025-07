Schianto fra due auto in viale Marconi a Gattinara. LE FOTO

Schianto fra due auto in viale Marconi a Gattinara. Violento impatto tra una jeep Renegade e una monovolume Renault.

Schianto fra due auto in viale Marconi a Gattinara

Un boato nel pomeriggio di lunedì ha scosso la zona di viale Marconi a Gattinara, dove due vetture hanno impattato violentemente tra loro. E’ avvenuto all’altezza del noto bar “Fermata 17” intorno alle 17. Coinvolte nello scontro una jeep Renegade e una monovolume Renault, che si sono urtati con un impatto particolarmente forte.

Entrambi i veicoli non erano più in condizioni di riprendere la strada e sono stati portati via dal carroattrezzi. La jeep e la monovolume hanno impattato entrambe nella parte frontale sinistra, che risulta distrutta.

LEGGI ANCHE: Auto in fiamme sulla provinciale Gattinara-Lenta. VIDEO

Conducenti pressoché illesi

Nonostante la violenza della collisione, fortunatamente non si registrano feriti: le conseguenze si sono limitate a danni materiali ai veicoli. Di sicuro l’apertura di rispettivi airbag ha ridotto in modo consistente le conseguenze dello scontro sugli occupanti.

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori della Croce rossa cittadina e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Il recupero delle vetture incidentate è stato affidato al carroattrezzi, con temporanei disagi al traffico nella zona.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook