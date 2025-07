Un sabato sera tech-house a Varallo: i Curly Brothers all’Alpàa. I due giovani deejay e producer pugliesi saranno protagonisti della serata del 19 luglio.

Arrivano i Curly Brothers all’Alpàa. E porteranno in Piazza Vittorio Emanuele un set energico e raffinato: il cuore pulsante della tech‑house, animato da un’intesa ormai radicata e perfezionata nei migliori club italiani. Uno spettacolo costruito su continui crescendo, intrecci di bass‑line ipnotiche e illuminazione musicale da dj‑set affiatato.

L’appuntamento è per sabato 19 luglio, penultima serata dell’Alpàa 225. Una serata che promette di far ballare sotto le stelle non solo il pubblico, ma chiunque voglia lasciarsi catturare da beat calibrati e da una performance autentica — quella di chi la musica non la suona, ma la vive.

Si sono incontrati a 14 anni

Nati e cresciuti nel Salento, Urge e Ozzie — noti come Curly Brothers — si sono incontrati a 14 anni sui banchi di scuola superiore, un’intesa nata tra i corridoi e cementata dalla passione per l’elettronica. Non erano ancora entrati nei piani alti della scena, ma già frequentavano eventi di punta dove li vedevano all’opera grandi nomi come Jamie Jones e Green Velvet.

Nel giro di pochi anni, i due ragazzi sono passati da spettatori a protagonisti, calcando le consolle con così tanto carisma e talento da essere ingaggiati nei club emergenti più in voga d’Italia, tra cui spiccano Cromie e Parco Gondar, luoghi che li avevano ispirati da adolescenti.

Musica, ritmi, intesa ed energia

La loro cifra stilistica? Una tech‑house potente, dominata da ritmi corposi e continui crescendo emotivi, un sound calibrato da un’intesa fraterna: già nella bio ufficiale si legge che sono “simili nell’aspetto e sincronizzati nei movimenti”.

Nel 2022 il salto: trasferimento a Milano, base operativa per un’espansione europea che li ha portati a mixare e produrre in contesti internazionali . Tra i loro palchi preferiti figurano l’Apophis, l’Armani Privé, il Duel Club e lo storico Shatush, segnando un curriculum che oggi splende a pieno titolo nella scena clubbing contemporanea.

Il cartellone

Ecco dunque il cartellone dei concerti serali in piazza Vittorio. Con Radio Italia, sono nove i nomi già confermati:

veenerdì 11 luglio si apre con Paoletta e la musica di Radio Italia

il deejay Air Teo animerà la serata del 12 luglio

Raf, in programma il 14 luglio con uno spettacolo che celebra i 40 anni di “Self control”

Tocca a Michele Zarrillo animare la serata di artedì 15 luglio

“The Kolors” canteranno il 16 luglio, nell’ambito del loro tour estivo nazionale

Per la serata del 17 luglio in programma un revival degli anni Novanta

Noemi, che salirà sul palco il 18 luglio con il suo “Nostalgia Summer Tour”

il 19 luglio spazio alla tech-house dei Curly Brothers

Francesco Renga con il concerto di domenica 20 luglio “Angeloventi”

