Valdilana rischia di perdere 10 milioni di euro

I Comuni biellesi che hanno subito il taglio di contributi per le fusioni sono pronti a protestare. Stamattina incontro con la stampa a Valle Mosso per fare il punto della situazione. Presenti gli amministratori di Valdilana, Pettinengo, Campiglia Cervo, Lessona e Quaregna Cerreto, tutti hanno subito un sostanziale taglio sui contributi previsti. Valdilana è passato da una previsione di 1,7 milioni di euro a incassare appena 728mila euro. «E’ un dato che grida allo scandalo», ha spiegato il sindaco Mario Carli. Tra l’altro il contributo d 1,7 milioni era garantito per dieci anni: se dovesse essere confermato questo taglio il rischio è di trovarsi senza 10 milioni di euro.